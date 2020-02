Les Demoiselles du téléphone de retour dans la bande-annonce de la saison 5

Vous avez aimé ? Partagez :

La bande-annonce de la série Netflix Les Demoiselles du téléphone est là ! La série espagnole fera son retour sur Netflix le 14 février en deux parties dans une ultime saison qui s’annonce pleine de rebondissements.

Alors que nous quittions Lidia, Carlota, Marga et Oscar dans une saison 4 qui a a eu du mal à convaincre, Les Demoiselles du téléphone revient pour la première partie de la saison 5 qui nous plongera dans la guerre civile espagnole.

C’est d’abord dans une ambiance pleine d’espoir que nous retrouvons Lidia, notre héroïne. Après être partie aux Etats-Unis avec Francesco, celle-ci revient sur sa terre natale, en Espagne après 7 années passées de l’autre côté de l’Océan Atlantique. Nous nous rendons compte que les retrouvailles avec Carlota, Marga et Oscar sont de courte durée quand on sait qu’elle est revenue dans le but de ramener Sofia, la fille d’Ángeles, qui s’est engagée dans la guerre civile. Plus soudées que jamais après la mort de cette dernière, nos héroïnes vont devoir faire face à leur destin en pleine période de guerre civile tout en naviguant entre leurs problèmes personnels.

Une saison de tous les dangers

La place des femmes dans la société espagnole a toujours été le thème central dans Les Demoiselles du téléphone, que ce soit dans le foyer familial ou dans le milieu professionnel et il résonne encore plus fort dans cette bande-annonce. Il semble bien que Lidia, Carlota & co vont avoir un rôle déterminant à jouer dans cette Espagne en guerre, aussi bien au devant qu’au derrière de la scène mais une fois de plus, nous avons le sentiment que rien n’effraie nos protagonistes qui mettront tout en œuvre pour arriver à leur but.

Courage, détermination et prises de risques sont de mise pour cette saison qui s’annonce dangereuse, palpitante, mais aussi très émouvante. Avec une musique envoûtante et des airs de film d’action, le teaser de cette ultime saison a bien pour but d’accrocher les spectateurs.

Les Demoiselles du Téléphone reviennent sur Netflix le 14 février prochain.