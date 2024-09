Cette prochaine série avec Doria Tillier et Géraldine Nakache à ne pas manquer sur Disney+

La brillante série "Les Enfants sont rois" a été présentée lors du Festival de la Fiction de La Rochelle. Voici pourquoi il ne faudra pas la rater lors de sa diffusion sur Disney+ le 23 octobre prochain.

Les Enfants des autres, un thriller très réussi de Disney+

Les deux premiers épisodes de la série Les Enfants sont rois, diffusée le 23 octobre prochain sur Disney+, ont été présentés en ouverture du Festival Fiction La Rochelle. Cette adaptation par Judith Havas, Victor Rodenbach et Benjamin Adam du roman éponyme de Delphine de Vigan se révèle largement à la hauteur des attentes. Le directeur artistique n'est autre que le réalisateur Sébastien Marnier (L'Origine du mal), qui met parfaitement au service de sa première réalisation de série son univers particulier, ainsi que son attrait pour les "personnalités complexes, autant solaires qu’empreintes d’une grande solitude". Une série qu’il reconnaît « d’une grande noirceur, ponctuée de tendresse et d’amour, mais aussi politique, décrivant l’immoralité des réseaux sociaux mettant en scène des enfants ».

Les Enfants sont rois ©Disney+

Au travers de la disparition de Kimmy (Vittoria Andreoli), le propos de Les Enfants sont rois évoque les conséquences des dérives du phénomène des réseaux sociaux ,ainsi que les risques de subir haters anonymes, maîtres-chanteurs et jaloux de tous ordres. Dans cette histoire, c'est à travers cette petite fille de 6 ans, devenue star de la chaine YouTube Happy Récré créée par sa mère Mélanie Diore (exceptionnelle Doria Tillier), suivie par des millions de spectateurs, que ces thématiques sont traitées.

Quelles vies se cachent derrière les paillettes ?

La série donne d'abord à voir cette femme d’affaires partie de rien, aussi glaçante qu’attachante. Mélanie dirige tout le monde d’une main de fer : sa fille Kimmy, son fils (Basile Violette) et son mari Bruno Bruno (Sébastien Pouderoux sociétaire de la Comédie-Française). Dans une spirale infernale du toujours plus, Mélanie est accro aux retombées de ses vidéos monétisées et au nombre d'abonnés. Sara Roussel (Géraldine Nakache), enquêtrice chargée de la disparition de la petite icône des écrans, entre dans la vie de Mélanie.

La réussite de Les Enfants sont rois tient également à la remarquable analyse de la relation qui se noue entre les deux femmes. En apparence totalement différentes, leurs fragilités communes vont apparaître habilement tout du long de la série. Autant Mélanie est solaire, désire la lumière et le regard d’autrui, autant Sara préfère se cacher à l’abri des regards et de son travail. Autant Mélanie vit à fond ses rêves, embellit son histoire et cache des pans entiers de sa vie, autant Sara éprouve un besoin viscéral de vérité et ne parvient pas à se détacher de son passé.

Les Enfants sont rois ©Disney+

La mise en scène ambitieuse et le rythme haletant jusqu'au final accrochent le spectateur aux aléas de l’enquête menée par Sara. À ses côtés, on trouve une équipe composée du fidèle Malik (Oussama Kheddam), de la féministe Lou (India Hair), du novice Baptiste (Panayotis Pascot) et de la rigide juge d’instruction Salomé (Suliane Brahim de la Comédie-Française). Les Enfants sont rois permet ainsi au spectateur de découvrir ce monde bien particulier de l’apparence et de l’argent. Tout en rappelant que les êtres humains sont filmés, fichés, scrutés en permanence, souvent à leur insu. La vie privée de chaque suspect sera d’ailleurs mise à mal, et secrets et mensonges seront habilement révélés au fur et à mesure des épisodes.

Prête à tout pour briller, même par procuration

La série met très bien en perspective le poids que font parfois supporter les parents sur les épaules de leurs petites filles. Sont ainsi scrutées les défaillances de ces géniteurs, leur toxicité, leurs abus de pouvoir mais aussi leurs propres douleurs, leurs mauvais choix, leur insécurité. Les réactions de la mère de Mélanie (Chantal Lauby) et du père de Sara (Jacques Weber) permettent aussi de mieux comprendre les conséquences dévastatrices du manque d’éducation et du manque d’amour. Les Enfants sont rois se révèle donc une série puissante, qui interroge brillamment sur le regard et le pouvoir de l’obsession de l’image.

Les Enfants sont rois, créée par Judith Havas et Victor Rodenbach et réalisée par Sébastien Marnier, diffusée sur Disney+ à partir du 23 octobre 2024. La série était présentée en ouverture de la 26ème édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Ci-dessus la bande-annonce.