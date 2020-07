Les Enquêtes extraordinaires : Netflix relance l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès - CinéSéries

Qu'est-il arrivé à Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille nantais ayant assassiné cinq membres de sa propre famille, avant de disparaître dans la nature en 2011 ? C'est ce à quoi tente de répondre "Les Enquêtes extraordinaires", nouvelle série documentaire disponible sur Netflix depuis le 1er juillet.

Une émission culte

A l'origine, Les Enquêtes extraordinaires est une émission de télévision adaptée d'un format américain. Cette dernière était présentée par Pierre Bellemare et s'intéressait aux disparitions jamais élucidées, ainsi qu'aux phénomènes inexpliqués. En 2020, Netflix décide de ressusciter l'émission avec plusieurs épisodes. Parmi eux, celle de l'affaire Dupont de Ligonnès qui aura défrayé la chronique française jusqu'à aujourd'hui. En effet, en avril 2011, le père Xavier Dupont qui a multiplié les échecs professionnels et se voit rattrapé par les dettes, décide de tuer sa femme et ses quatre enfants. Surtout, il disparaît à la suite de ce quintuple meurtre et ne sera jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui. De ce fait, il n'est pas très étonnant que l'émission soit intéressée par une telle affaire.

Une affaire folle

Parmi ces 6 épisodes diffusés sur Netflix, on retrouve donc un volet consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. Cet épisode décrit les crimes présumés de l'individu recherché. Toutefois, qu'en est-il depuis ? Certaines personnes pensent que Xavier a fui vers un autre continent, tandis que d'autres pensent que les membres de sa famille ne sont pas réellement morts. Dans tous les cas, l'épisode décrit la manière dont les facteurs psychologiques et religieux ont joué un rôle dans ces crimes. Le producteur de l’émission, Terry Dunn Meurer, a d'ailleurs répondu à Variety sur les circonstances qui ont mené à ce que le célèbre Tueur de Nantes ait droit à un épisode inédit :

En ce qui concerne Xavier, nous avons obtenu des conseils d'amis à Chicago qui ont entendu un type parler français et se demander si c’était vraiment lui. Ils nous ont alors envoyé une photo qui ressemblait vraiment à Xavier. C'était frappant. (...) Dans le cas de Xavier, ce que nous espérons, c'est qu'il se remarie, qu'il ait une petite amie, ou qu'il ait un collègue qui connaisse à 100% son identité. Nous avons besoin d'une piste très spécifique car au final, ces pistes viennent du monde entier. Xavier ressemble tellement à une personne lambda que sa recherche est difficile. Nous espérons d'ailleurs que si Xavier est un jour retrouvé, ce sera grâce au public de Netflix.

Parmi les six épisodes de Les Enquêtes extraordinaires, celui consacré à Xavier Dupont de Ligonnès est celui qui a le plus révolté les spectateurs outre-Atlantique.