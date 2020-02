Les Experts (CSI: Crime Scene Investigation) : un revival en préparation

Vous avez aimé ? Partagez :

La rumeur d’un possible retour des Experts nous plonge dans une certaine nostalgie. On vous en dit plus sur cette nouvelle surprenante qui pourrait être une très bonne surprise.

Selon le Hollywood Reporter, Les Experts : Las Vegas pourraient revenir dans une mini-série limitée. Le programme devrait paraître pour l’année du 20e anniversaire de la série culte qui a tiré sa révérence il y a déjà cinq ans. À son apogée, Les Experts attiraient plus de 30 millions de téléspectateurs… En 2015, la dernière saison finale n’a rassemblé « que » 12 millions de téléspectateurs. Un score certes moindre mais tout de même honorable !

La chaîne CBS serait en pourparlers avec le créateur des Experts, Anthony Zuiker. Le producteur du show Jerry Bruckheimer ainsi que l’équipe créative du programme font aussi partie des négociations. Le revival se déroulerait manifestement à Las Vegas, et accueillerait d’anciens membres du casting. Parmi les noms cités, on retient celui de William Petersen, l’interprète de l’attachant Grissom, le boss de l’équipe d’investigation durant les dix premières saisons du programme… Et ça, ça serait vraiment un très joli cadeau.

La série, mère des Experts : Miami et du spin-off porté par Gary Sinise, Les Experts : Manhattan, a connu un énorme succès. Macabre à souhait (on pense au tueur à maquettes), Quentin Tarantino en a même réalisé deux épisodes. Rappelez-vous, c’était à l’occasion de la fin de la cinquième saison. L’équipe devait gérer l’enlèvement d’un de ses principaux membres. La rançon ? Un million de dollars. Toutefois, cette somme astronomique semblait n’être qu’un écran de fumée masquant le véritable motif du kidnapping… Un épisode haletant et riche en émotions, dans lequel le réalisateur oscarisé fait un gros clin d’œil à Kill Bill 2 !

Après Les Experts

Les acteurs principaux des Experts n’ont pas chômé après la fin de la série. Georges Eads (Nick) tourne dans la série McGyver. Jorja Fox (Sara) va jouer dans le show CBS Chefs. Marg Helgenberger (Catherine Willows) s’est illustrée dans A Dog’s Purpose et All Rise. Gary Dourdan, qui a quitté la série en 2007, a quant à lui tourné dans plusieurs projets, dont Glee et Being Mary Jane. De son côté, Paul Guilfoyle (Jim Brass) a joué dans la très bonne série The Good Fight. Enfin, William L.Petersen s’est fait relativement discret… Pour mieux revenir ?