Les Experts : un premier trailer nous entraine dans les coulisses du revival

Cette fois, c’est confirmé : la série policière « Les Experts » est bel et bien de retour sur CBS. Un premier trailer a été dévoilé. Et certaines figures phares du show seront bel et bien de retour.

"Whooo are you ? Who, who, who, who?" Le 6 octobre 2000, CBS lance une nouvelle série révolutionnaire : Les Experts. Composée de 15 saisons pour un total de 337 épisodes, elle fut un succès indéniable qui permit au show de ramener son diffuseur à la première place des chaînes publiques les plus regardées par les spectateurs américains. Une belle ironie quand on sait qu’au départ la série n’était pas vraiment désirée par CBS. Les Experts ©CBS Il faut dire que si Les Experts est considérée comme une référence des séries policières aujourd’hui, elle paraissait totalement différente des « cop show » de l’époque, à ses débuts. En effet, comment plaire au public lorsque les épisodes suivaient des enquêtes menées par une équipe de la police scientifique de Las Vegas ? Pourtant, la série produite par Jerry Bruckheimer va triompher sur petit écran, faisant naître plusieurs spin-off : Les Experts : Miami, Les Experts : Manhattan et Les Experts : Cyber. Grissom, Sara, Jim…Les personnages cultes de la série seront présents En 2015, un téléfilm a conclu la série culte. Pourtant, six ans plus tard, il semblerait qu’à l’instar d’X-Files, CBS veuille poursuivre les aventures de ces policiers atypiques. Ce premier trailer du revival de Les Experts oscille ainsi entre les futures séquences de cette suite, des images des anciens épisodes du show, et des interviews de certains membres de la production. Dans ce revival de la série culte, Grissom (William Petersen), Sara (Jorja Fox) et même Jim (Paul Guilfoyle) se joindront à une toute nouvelle équipe médico-légale dirigée par Maxine (Paula Newsome). Ce sera donc une réunion entre les anciens et les nouveaux experts, dans une époque où de nombreuses technologies ont évolué dans le domaine de la criminologie. Par conséquent, chacune des générations va tenter d'apporter à l'autre ce qu'il lui manque. On a hâte de découvrir les nouveaux épisodes de ce revival. Il faudra toutefois attendre un peu, car CBS n’a pas prévu de diffuser le show avant le prochain automne. Si la réussite est au rendez-vous, plusieurs saisons pourraient voir le jour.