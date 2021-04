Les Experts : un revival prévu avec les stars de la série originale

Absente des écrans depuis six ans, la série originale "Les Experts" est en train d'amorcer son retour. CBS a commandé un revival qui va faire suite à ce qu'on a vu pendant quinze saisons. Pour l'occasion, les stars reviennent et seront accompagnées de petits nouveaux.

Les Experts : une référence dans son genre

Série culte du début des années 2000, Les Experts a vécu ses heures de gloire pendant des longues années. La tendance s'est renversée la décennie suivante avec la montée en régime de NCIS et de ses dérivés. La série originale se déroulait à Las Vegas au sein de la police scientifique. À sa tête, Gil Grissom, un homme méticuleux interprété par William Petersen. Comme tant d'autres créations télévisuelles dans le genre, les saisons sont composées d'une succession d'affaires différentes. Le trait d'union se fait grâce aux personnages. On apprend à les découvrir en même temps qu'ils sont confrontés à des cas complexes. Les apparences sont souvent trompeuses et les twists sont récurrents. Les Experts a eu 15 saisons et trois spin-offs : Miami, Cyber et Manhattan.

Les Experts ©CBS Television

Les stars sont de retour

CBS veut revenir aux fondamentaux et vient d'officialiser le développement de Les Experts : Vegas, qui sera tout bonnement une suite de la série originale. Ce qui veut donc dire qu'une partie du casting star va être impliquée pour l'occasion. L'emblématique William Petersen sera de la partie, accompagné par Jorja Fox de retour en Sara. D'autres têtes connues des fans seront de la partie, comme Wallace Langham. Le reste du casting sera composé de nouveaux. Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez et Mandeep Dhillon vont respectivement camper Maxine, Josh, Hugo et Allie, des agents qui travaillent au Vegas Crime Lab.

Pour que la fête soit totale, le producteur star Jerry Bruckheimer sera lui aussi concerné par ce revival. Les différentes intrigues policières auront pour cadre le menace de fermeture qui pèse sur les épaules du service. Une nouvelle équipe assistée par les vieilles gloires va tout faire pour travailler du mieux qu'elle le peut dans ces conditions.

Ce projet de retour est envisagé depuis un petit moment par CBS mais il a pris du retard à cause de la crise. Les médias américains confirment que Les Experts : Las Vegas est enfin sur de bons rails. Les fans seront heureux de retrouver des personnages qu'ils ont tant aimés dans une suite. À voir si le public sera autant au rendez-vous que par le passé, avec une audience qui dépassait régulièrement la barre des 20 millions de téléspectateurs aux USA.