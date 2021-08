Les Experts : William Petersen a été hospitalisé

Série culte des années 2000, "Les Experts" va avoir le droit à son revival avec certaines stars de retour aux affaires. À commencer par William Petersen, l'interprète de Gil Grissom. En plein tournage, l'acteur a été transporté à l'hôpital.

Les Experts : la série culte n'a pas dit son dernier mot

Fleuron de la série criminelle qui a inondé nos écrans à partir du lancement du XXIème siècle, Les Experts est une référence qui a marqué les esprits. La série s'intéresse à une brigade de la police scientifique de Las Vegas et à leurs différentes enquêtes. À la manière d'une anthologie traditionnelle, les cas se succèdent et les personnages sont le point d'ancrage auquel peut se raccrocher le public. L'équipe est menée par William Petersen en Gil Grissom. Un homme guidé par l'objectivité et accompagné par Sara (Jorja Fox) ou encore Jim (Paul Guilfoyle).

En avril dernier, nous apprenions que ces trois seraient de retour dans un revival commandé par CBS. Titré Les Experts : Vegas, il va essayer de relancer la machine en mêlant les vétérans avec des nouvelles têtes. On va découvrir à cette occasion des personnages incarnés par Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez et Mandeep Dhillon. Compte tenu de la popularité du show original, cette déclinaison devrait rencontrer un petit succès. Au moins dans un premier temps grâce aux retours des anciens. Le mythique producteur Jerry Bruckheimer est lui aussi impliqué, pour ce show qui va raconter comment les vieilles gloires viennent en aide à un service qui est menacé par une fermeture.

Les Experts ©CBS

William Peterson a quitté le tournage

La production est actuellement en cours et une mauvaise nouvelle vient perturber son déroulé. TMZ et d'autres médias américains annoncent que William Peterson a été transporté à l'hôpital pendant qu'il faisait son travail. Un incident qui évoque malheureusement celui de Bob Odenkirk sur le plateau de Better Call Saul. Dans les deux cas, tout se termine bien car on a ensuite appris que William Peterson était déjà sorti de l'hôpital et prenait le temps de se reposer. La cause de son malaise n'a pas été clairement définie. Il se dit que l'acteur de 68 ans aurait été touché par une fatigue extrême à cause des prises de vue.

Le début de diffusion est programmé le 6 octobre sur CBS. Aucune date n'est prévue pour la France et on ne sait même pas où nous pourrions découvrir Les Experts : Vegas.