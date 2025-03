Les fans de Vikings vont adorer le nouveau projet du créateur de la série

Michael Hirst a passionné des millions de téléspectateurs avec "Vikings". L’annonce de son nouveau projet devrait donc entraîner une vague de réactions enthousiastes.

Après Vikings…

Créée par Michael Hirst et diffusée de 2013 à 2020, Vikings prend place à la fin du VIIIᵉ siècle et au XIXᵉ, en Scandinavie. Elle se concentre sur Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier. En quête d’aventure, celui-ci décide d’aller naviguer vers l’ouest. Si le chef de son clan, Haraldson, n’y est pas favorable, Ragnar entend bien mettre son plan à exécution en recrutant des hommes pour l’accompagner dans son expédition, et en utilisant un nouveau type de navire révolutionnaire.

Vikings a rapidement trouvé son public. La série est vite devenue un immense succès, rassemblant des millions de fans durant la diffusion de ses six saisons. Sur Rotten Tomatoes, sa moyenne totale de notes positives s’élève à 88% parmi les spectateurs, et 93% parmi les journalistes ! Après un tel succès, les fans de la série seront ravis d’apprendre la nature du prochain projet de Michael Hirst.

… Michael Hirst prépare une nouvelle série sur l’Histoire scandinave

The Hollywood Reporter nous apprend que Michael Hirst a décidé de replonger dans l’Histoire scandinave. Le scénariste et producteur va réaliser Bloodaxe, une nouvelle série sur l’ascension du guerrier viking Éric à la Hache sanglante et sa femme Gunhild Kongemor, connue sous le surnom de « Mère des Rois ».

Cette fois, la série ne sortira pas sur History Chanel. Ni sur Netflix, qui avait diffusé le spin-off de Vikings, Valhalla. Elle sera plutôt à voir sur Prime Video. Michael Hirst se dit en tout cas « profondément excité » à l’idée de « retourner dans le monde fantastique des sagas nordiques ».

Horatio Hirst aidera son père

Pour la création de ce nouveau projet, Michael Hirst ne sera pas seul. Il sera accompagné d'Horatio Hirst, qui n’est autre que son propre fils (et qui jouait le rôle de l’évêque Grimketel dans Vikings : Valhalla). Les deux hommes écriront ensemble et seront les producteurs exécutifs de Bloodaxe.

Selon The Hollywood Reporter, Bloodaxe n’aura pas de lien narratif avec les séries Vikings et Valhalla. Il s’agira donc d’une histoire indépendante. On ne sait pas encore si Michael et Horatio Hirst ambitionnent d’étaler l’histoire de leur nouvelle série sur plusieurs saisons. On ne sait pas non plus quand les premiers épisodes du show sortiront.