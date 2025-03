Les fans peuvent être rassurés, cette série très populaire est enfin renouvelée

Attendu depuis de nombreux mois, le renouvellement de "Ted Lasso" a enfin été annoncé. Jason Sudeikis rejouera l’entraineur au centre de la série comique d’Apple TV+.

Ted Lasso, l’un des titres les plus populaires d’Apple TV+

Ted Lasso s’intéresse à un entraîneur de football américain qui débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de foot, l’AFC Richmond, qui évolue en Premier League. La propriétaire du club, Rebecca Welton, l’a choisi afin de se venger de son prédécesseur à la tête du club et ex-mari, Rupert Mannion. Sans aucune connaissance du foot, Ted va alors faire de son mieux pour se faire accepter par ses joueurs et combler ses lacunes sportives.

Dès sa sortie, en 2020, Ted Lasso est devenue l’une des séries les plus populaires du catalogue d’Apple TV+. Elle a donc été renouvelée pour une deuxième saison, dévoilée en 2021. Puis pour une troisième, sortie deux ans plus tard. Le dernier épisode en date de la série a été diffusé en mai 2023. Cela fait donc un moment que les nombreux fans de la série attendaient l’annonce d’un nouveau chapitre. Or, celle-ci vient enfin d’arriver.

La saison 4 est enfin officialisée !

Après avoir été au centre de nombreuses spéculations depuis plus d’un an, la quatrième saison de Ted Lasso vient enfin d’être annoncée. The Hollywood Reporter rapporte qu’Apple TV+ vient officiellement de donner son feu vert pour le développement de nouveaux épisodes.

La décision de poursuivre la série dépendait en grande partie de la volonté de Jason Sudeikis. L’interprète de Ted Lasso a finalement accepté de signer un deal pour continuer à jouer son personnage. Il sera donc bel et bien de retour dans la peau de l’entraîneur de l’AFC Richmond.

Les principaux acteurs devraient tous revenir

Pour le moment, Apple TV+ n’a pas encore confirmé le retour des autres principaux personnages de la série. Mais Jason Sudeikis devrait de nouveau être accompagné d’Hannah Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift, les interprètes de Rebecca Welton, Roy Kent et Leslie Higgins. Toujours selon The Hollywood Reporter, Juno Temple est également en négociations pour rejouer Keeley Jones. Brendan Hunt, l’interprète de Coach Beard, est également proche de signer pour revenir.

Espérons que le tournage de la saison 4 de Ted Lasso débute dans les mois à venir. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée. On ne sait donc pas quand la suite de la série sera prête à être diffusée.