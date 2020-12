Les films Vaiana et La Princesse et la grenouille bientôt adaptés en série pour Disney Plus

Les fans de "Vaiana, la légende du bout du monde" et de "La Princesse et la grenouille" seront ravis d'apprendre que les deux héroïnes auront bientôt leurs propres séries sur Disney+.

Les stars de l'ombre

Il existe encore à notre époque des personnes qui ont mis en scène des films ayant rapporté des centaines de millions de dollars au box-office et vus à travers le monde, dont on ignore presque le nom. Alors, bien sûr, ce constat ne sera peut-être pas vrai pour tout le monde, mais disons qu'il le sera pour la plupart d'entre nous. Si quasiment personne ne peut dire qu'il ne sait pas qui sont Christopher Nolan ou Martin Scorsese, l'évocation de la paire de réalisateurs composée de Ron Clements et de John Musker n'éveillera peut-être pas grand chose dans vos mémoires.

Pourtant, les deux hommes sont des légendes de l'animation, travaillant pour Disney depuis bientôt 40 ans ! Ils ont réalisé pour la société américaine quelques films que vous avez probablement vus : Basil détective privé, La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, La Planète au trésor. C'est déjà un beau tableau de chasse. Leurs deux derniers films ? La Princesse et la grenouille et Vaiana, la légende du bout du monde.

La Princesse et la grenouille ©Walt Disney Pictures

Dans le premier, nous suivons le triste destin du Prince Naveen de Maldonia (Bruno Campos), transformé en grenouille par le Dr. Facilier (Keith David), un terrifiant sorcier vaudou. S'il veut retrouver sa forme humaine, il doit recevoir le baiser d'une princesse. Il tombe sous le charme de la délicate Tiana (Anika Noni Rose), qui n'est pourtant qu'une jeune serveuse dont le rêve est d'ouvrir un restaurant. Elle accepte d'offrir un baiser au prince mais le résultat n'est pas celui auquel les deux s'attendaient.

Vaiana ©Walt Disney Pictures

Dans le deuxième, la jeune Vaiana (Auli'i Cravalho), qui habite dans les îles océaniennes du Pacifique Sud, se lance dans une expédition fabuleuse afin de retrouver une île disparue. Sa traversée fantastique et dangereuse lui met sur sa route le demi-dieu Maui (Dwayne Johnson) qui va l'aider dans sa quête.

Les deux films auront bientôt droit à une extension de leur univers, comme il a été annoncé hier soir.

Pour un peu plus de Vaiana et de Princesse

Hier se déroulait en effet une grande présentation Disney, forte en annonces de nouveaux programmes à venir, que ce soit au cinéma ou sur Disney +. Si les univers Star Wars et Marvel ont attiré toutes les attentions, les fans de Vaiana et de La Princesse et la grenouille ont pu se réjouir d'une nouvelle qui leur était destinée. Les deux longs-métrages vont effectivement bientôt avoir droit à des adaptations en série animée. Ce ne sera pas des remakes, mais des suites morcelées en épisodes qui seront toutes les deux diffusées sur Disney+.

Moana ©Walt Disney Pictures

La première, intitulée aux États-Unis Moana, suivra les aventures de l'exploratrice de Vaiana qui part à la découverte du monde au-delà de son archipel. Elle n'en oubliera pas pour autant ses racines. Les histoires racontées dans la série auront un lien avec celles transmises depuis des générations, dans la grande tradition du conte oral. Il faudra s'armer de patience pour découvrir le show qui est attendu pour 2023.

Tiana ©Walt Disney Pictures

Dans la deuxième, intitulée Tiana, nous retrouverons Tiana qui est bel et bien maintenant la princesse du royaume, mais également une femme d'affaires. Ses aventures avec Maldonia à ses côtés nous feront découvrir leur ville de la Nouvelle-Orléans. La diffusion de cette série est prévue pour 2022.

Les abonnés à Disney+ peuvent être rassurés : ils ne manqueront pas de programmes originaux dans les années à venir !