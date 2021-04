Les Fils de Sam : le docu-série sordide arrive sur Netflix en mai

Amateurs de docu-séries adaptés de faits divers sordides ? Netflix en rajoute une couche avec "Les Fils de Sam : l'horreur sans fin" qui sera en ligne le 5 mai prochain et qui retrace la folle enquête menée par le journaliste Maury Terry, persuadé que le tueur en série David Berkowitz, surnommé "Le fils de Sam" n'avait pas agi seul.

Le Fils de Sam : et s'il n'était pas seul ?

Le 10 août 1977, le tueur en série David Richard Berkowitz, plus connu sous le nom du "Fils de Sam" est arrêté à New York. Coupable d'avoir tué six personnes choisies au hasard dans les rues de la ville, et d'en avoir blessé d'autres, il est condamné à la prison à perpétuité en 1978. Il est surnommé le "Fils de Sam" après avoir déclaré lors de son arrestation qu'il obéissait aux ordres de Satan, par l'intermédiaire du labrador noir de son voisin, Sam Carr. Bien qu'il ait été jugé seul coupable de ses crimes, plusieurs personnes estiment qu'il n'aurait pas agi seul.

Les Fils de Sam ©Netflix

La plus célèbre reste à ce jour le journaliste Maury Terry (disparu en 2015), persuadé qu'il existait d'autres tueurs et que Berkowitz n'était qu'une pièce du puzzle. Auteur du roman The Ultimate Evil, il s'est efforcé pendant des décennies de prouver que ces meurtres cachaient une réalité plus terrible encore qu'on ne l'avait imaginée. Les travaux de Terry ont inspiré le nouveau docu-série Netflix Les Fils de Sam : l'horreur sans fin qui sera disponible dès le 5 mai sur la plateforme de streaming.

Une enquête édifiante

Pour mener à bien ce docu-série, le réalisateur Joshua Zeman s'est appuyé sur des extraits de journaux télévisés de l'époque, sur des entretiens avec les principaux acteurs de l'enquête ainsi que sur les déclarations et les travaux de Maury Terry pour livrer le récit édifiant d'un homme entraîné dans une spirale dont il n'a jamais su sortir. Mais Maury Terry s'est-il perdu dans une chasse aux fantômes ou les "Fils de Sam" sont-ils toujours en liberté quelque part ?

Ce nouveau docu-série renforce un peu plus le catalogue des faits divers sordides auxquels Netflix fait la part belle depuis quelques temps. Il faut dire que le public se passionne pour ces crime stories, que ça soit celle du petit Gregory, ou de la disparition du Cecil Hotel.