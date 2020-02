Les frères Safdie vont développer une série pour Showtime

Vous avez aimé ? Partagez :

Les frères Safdie commencent à accéder à la popularité qu’ils méritent grâce à leurs derniers essais, « Good Time » et « Uncut Gems ». Ils sont concernés désormais par un autre projet pour le petit écran, après l’expérience Netflix. Showtime leur a commandé le pilote d’une série humoristique.

Coincés dans un cinéma indépendant assez confidentiel, Josh Safdie et Benny Safdie se sont présentés à un plus grand public avec Good Time. La sélection au Festival de Cannes et la présence de Robert Pattinson dans le rôle principal ont permis de mettre la lumière sur eux. Un phénomène qui s’est prolongé avec la sortie d’Uncut Gems sur la plateforme Netflix. Une occasion en or de permettre à leur cinéma d’entrer dans plus de foyers. Les retours majoritairement positifs prouvent que le coup est réussi. Ils ne sont pas encore au stade où des grands studios se les arrachent mais on commence à entendre parler d’eux régulièrement. Un signe de leur ascension dans l’industrie.

Les Safdie pour la première fois sur une série

Showtime vient d’ailleurs de donner le feu vert pour le pilote de The Curse, une série humoristique basée sur une idée des frangins. Le scénario de ce premier épisode sera écrit par Benny Safdie et Nathan Fielder. Ces deux seront aussi au casting. Le premier incarnera un mari qui semble atteint d’une malédiction depuis qu’il s’est récemment marié et qu’il participe à une émission de décoration HGTV avec sa femme. Le second sera un producteur de télévision derrière le programme titré Flipanthropy auquel participe le couple. Deadline rapporte l’information et précise que ce scénario semble basé sur les mésaventures de Tarek El Moussa et Christina Anstead, dont le mariage a pris du plomb dans l’aile après une participation à un programme télé dans le genre.

On n’en sait pas plus pour le moment sur cette série qui adoptera un format d’épisode de 30 minutes – encore faut-il que le pilote soit convaincant. Aucun nom n’est cité pour incarner la femme de Benny Safdie à l’écran. Nous avons pu avoir un aperçu de son talent d’acteur dans Good Time lorsqu’il incarnait le frère dérangé mentalement de Pattinson. On ne le connaît pas, en revanche, dans un registre plus comique. À voir ce qu’il restera du style des Safdie dans cette série, eux qui ont toujours déployé une vraie énergie visuelle pour emballer des histoires baignées dans l’urgence. Malheureusement, ils ne sont pas à la mise en scène de ce pilote.