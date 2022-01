Les Frères Scott : les actrices de la série réunies dans une série médicale

Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton étaient au cœur de la série "Les Frères Scott" pendant plusieurs saisons. Les trois comédiennes vont se retrouver le temps d'un épisode dans le programme de CBS "Good Sam".

La série culte Les Frères Scott

Pendant neuf saisons les fans de teen drama ont pu se délecter devant Les Frères Scott. La série a été diffusée entre 2003 et 2012 et a marqué toute une génération. Souvenez-vous, on y suivait le quotidien de Lucas et Nathan, de demi-frère qui se retrouvent au lycée. Tout commence par une rivalité au sein de l'équipe de basket de l'établissement, puis se développe dans leur vie sentimentale. Lucas tombant amoureux de Peyton, la petite-amie de Nathan, tandis que Haley, l'amie de Lucas, tombe sous le charme de Nathan. Des histoires d'amours qui se croisent avec également ce triangle amoureux entre Lucas, Peyton et Brooke, la meilleure amie de Peyton.

Les Frères Scott ©The WB

Chad Michael Murray et James Lafferty interprétaient les deux frères, tandis que Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton étaient les visages de Brooke, Haley et Peyton.

Brooke, Haley et Peyton dans la série Good Sam

Si les interprètes se sont depuis retrouvés ici et là dans des téléfilms, les fans de séries pourront prochainement voir les trois comédiennes réunies dans un même show. Deadline annonce en effet que Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz vont rejoindre la série médicale Good Sam, actuellement portée par Sophia Bush. L'actrice y tient le rôle principal, celui de Sam, une chirurgienne spécialisée en cardiologie qui va devoir prendre la place de son supérieur, qui n'est autre que son père, lorsque celui-ci se retrouve dans le coma. Mais à son réveil le médecin ne sera pas du tout ravi de voir sa fille occuper son poste.

Concernant Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz, elle apparaîtront le temps d'un épisode pour jouer deux sœurs. L'une des deux sera admise à l'hôpital de Sam et elles croiseront ainsi la route de leur ancienne collègue sur Les Frères Scott. Une réunion sympathique. Car si la série a début le 5 janvier sur CBS, elle est encore inédite en France. Mais les séries médicales ont généralement la cote chez nous, notamment sur TF1 (New Amsterdam, Good Doctor). Il se pourrait donc que la chaîne se penche dessus prochainement.