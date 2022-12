Les Frères Scott : les révélations choquantes des actrices sur les coulisses

Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz sont revenues sur un événement malheureux de leur carrière, lorsque la production de la série "Les Frères Scott" les a obligées à faire la couverture du magazine Maxim.

Les Frères Scott, un teen drama culte

Les Frères Scott fut une des séries pour adolescents importantes des années 2000. Du teen drama comme on aime avec des acteurs et des actrices d'une vingtaine d'années pour jouer des lycéens, et toutes et tous magnifiques. Durant neuf saisons on aura suivi les déboires amoureuses de Lucas et Nathan, deux demi-frères en rivalité au début de la série.

Une rivalité sur le terrain de basket du lycée, mais également avec les filles. Car Lucas tombe rapidement amoureux de Peyton, la petite amie de Nathan. Et à l'inverse, l'amie d'enfance de Lucas, Haley, tombe elle sous le charme de Nathan. Sans oublier la présence de Brooke, la meilleure amie de Peyton qui viens compléter un triangle amoureux.

Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz - Les Frères Scott ©The CW

La popularité du show a permis de révéler les deux acteurs Chad Michael Murray (Lucas) James Lafferty (Nathan). Mais les filles autour d'eux n'étaient pas en reste. Hilarie Burton dans le rôle de Peyton, Bethany Joy Lenz dans celui d'Haley et Sophia Bush pour interpréter Brooke ont toutes marqué les esprits des fans. Un trio fort sympathique devant l'écran et resté soudé en dehors.

Hilarie Burton jugée trop grosse

Régulièrement, les trois amies se sont retrouvées pour des moments privés ou pour discuter de la série Les Frères Scott. Elles ont en effet lancé le podcast Drama Queens dans lequel elles reviennent sur les épisodes du show. Et celui sur l'épisode 4 de la saison 4 a donné lieu à des révélations choquantes sur les coulisses de la série.

Les comédiennes se sont en effet attardées sur la couverture du magazine Maxim qu'elles ont eu à faire en 2006. Une photo sexy regroupant Hilarie Burton, Sophia Bush, et Danneel Ackles (Rachel, apparue dans la série à partir de la saison 3). D'abord, on notera l'absence de Bethany Joy Lenz sur cette photo. Pourquoi ? Parce que, d'après l'actrice, la production lui aurait expliqué que le magazine ne l'avait pas approchée car elle était "trop grosse".

Je n'étais pas la fille canon.

Obligées de poser pour Maxim

Une absurdité qui a évidemment choqué ses deux amies dans le podcast. Mais ces dernières n'ont également pas vécu un moment très agréable avec cette couverture de magazine puisqu'elles ont tout simplement été forcées de la faire par la production. Hilarie Burton explique :

On nous a présenté les choses de manière soft en disant : Les autres séries ont fait les couvertures de tous les magazines, et personne ne veut de vous. Il y a enfin quelqu'un qui vous veut, et vous allez refuser ?

Sophia Bush, Hilarie Burton et Danneel Ackles ©Maxim

Sophia Bush a renchéri en expliquant qu'elle en avait un peu marre que son personnage, Brooke, soit toujours autant sexualisé et ne voulait donc pas participer. Mais elle n'a pas vraiment eu son mot à dire.

Brooke était tellement sexualisée dans la série et comme cela concernait l’intrigue de Rachel, je me suis dit : "Si les filles veulent le faire, c’est génial. Mais moi, je ne veux pas. Je me suis battue pour que Brooke soit moins impliquée dans ce truc que vous avez essayé de me forcer à faire. Et on m'a littéralement dit : "Si tu ne fais pas la photo de cette couverture avec tes collègues, on peut t'assurer que tu sera plus jamais libérée pour faire la moindre journée presse, que ce soit pour un film, un événement, ou une de tes œuvres de charité. Nous te garderons ici pour toujours.

Une véritable menace pour forcer Sophia Bush à se plier aux exigences de la production. Une nouvelle vision déplorable des coulisses de Les Frères Scott puisqu'en 2017 le créateur de la série Mark Schwahn avait été accusé d'harcèlement sexuel par des scénaristes de la série ainsi qu'Hilarie Burton et Danneel Ackles.