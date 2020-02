Les Goonies : une série sur l’univers du film en préparation

Vous avez aimé ? Partagez :

Dans cette actualité parsemé de remakes, reboots ou revivals, on peine à trouver un peu d’originalité. Paradoxalement, une série tirée du classique de Richard Donner, « Les Goonies », vient d’être annoncée et elle trouve le moyen de nous aguicher avec une promesse intelligente.

Les Goonies est l’un des symboles de cette phase vertueuse traversée par le cinéma dans les 80. En le regardant encore de nos jours, on se rend compte encore de ses qualités. Ce sens du spectacle et de la générosité, au service d’une bande de personnages attachants. Le film de Richard Donner dégage tant de bonnes ondes par tous ses pores, qu’il est difficile d’envisager que quelqu’un tente un remake. La Fox va tenter quelque chose en commandant le pilote d’une série tirée des Goonies.

Attendez avant de crier, de craindre un saccage ou d’envisager le pire, parce que ce projet a probablement plus de finesse qu’il ne le laisse entendre. Il ne s’agira pas à proprement parler d’un remake mais plutôt d’un hommage. Le scénario suivra Stella Cooper, une femme qui a loupé sa carrière à New York. Elle revient dans sa ville natale avec un secret à dissimuler et devient prof. Elle fait alors la rencontre de trois élèves qui aspirent à devenir des réalisateurs. Avec cette envie de cinéma, ils envisagent de tourner un remake plan par plan des Goonies. Stella va se sentir inspiré par ce petit groupe et accepte de les accompagner dans une démarche.

Les Goonies revus plan par plan

La notion de remake devient ici le sujet du film, et non pas sa nature. C’est cette différence qui va probablement donner sa sève à cette série puisqu’elle pourra ainsi travailler de manière presque méta sur son matériau, en lui donnant une autre dimension. On attend du programme que l’essence d’Amblin sera préservée, et ça semble être en bonne voie avec des enfants comme héros – ça ne fera pas tout. Sarah Watson signera le scénario et Greg Mottola s’occupera de la réalisation. La chose à noter absolument est qu’Amblin TV, Richard Donner et sa femme Lauren Shuler Donner, ainsi que la Warner Brow TV, sont tous chauds pour participer. C’est la preuve que l’esprit sera préservé et que la série se fait sous l’œil attentif de ceux qui sont responsables du film original.

Ceci étant dit, un pilote commandé ne veut pas dire que la série verra obligatoirement le jour. Mais avec les talents impliqués, nous sommes prêts à parier que cette affaire va aller jusqu’à son terme.