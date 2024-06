Les Gouttes de Dieu : Fleur Geffrier était "écoeurée" à la fin du tournage

L'actrice principale de la série "Les Gouttes de Dieu" a raconté son expérience sur le tournage de cette adaptation du manga à succès. Un tournage pour lequel elle s'est investie jusqu'à "l'écoeurement".

Les Gouttes de Dieu sur France 2

Diffusée l'année dernière sur la plateforme Apple TV+, la série Les Gouttes de Dieu, adaptation live action du célèbre manga, est à découvrir sur France 2 depuis le 27 mai 2024, à raison de trois épisodes le lundi soir. Les trois premiers épisodes ont convaincu, rassemblant plus de 14% des téléspectateurs ce soir-là. L'histoire de cette série, est la suivante.

Tandis que le monde du vin pleure le célèbre œnologue Alexandre Léger, sa fille Camille, avec qui il n'était plus en contact depuis de nombreuses années, est convoquée chez le notaire de son père à Tokyo et apprend qu'elle hérite de sa maison et de son extraordinaire collection de vins, à la condition de battre Tomine Issei, œnologue et « fils spirituel » d'Alexandre Léger, lors d'une épreuve en trois parties. Le problème est que Camille ne boit jamais d'alcool et, en particulier, jamais de vin, depuis un accident survenu durant son enfance lorsque son père l'entraînait à développer son nez et à reconnaître cépages, crus et terroirs...

L'actrice principale enivrée... de jus de raisin

C'est l'actrice Fleur Geffrier qui incarne Camille. Un changement important par rapport au manga, où le personnage principal est un jeune homme. Celle-ci a raconté son expérience dans une interview accordée à Télé 7 jours. Et a notamment précisé qu'elle avait beaucoup trop abusé d'une certaine boisson... Comme la série explore le monde de l'oenologie et donc des vins, son personnage en sent et en goûte beaucoup. Évidemment, ce n'était bien souvent pas du véritable vin.

(Le meilleur vin bu pendant le tournage) c'était un Châteauneuf-du-Pape des années 70 mais, pour être honnête, je dois préciser que la plupart du temps, c’était du jus de raisin dans nos verres. Je ne peux plus en boire ! Je suis écoeurée ! Le vin que nous utilisions en plateau, notamment pour les scènes de dégustation afin qu’à l’image le rendu soit réaliste dans les verres, était très basique.

Camille (Fleur Geffrier) - Les Gouttes de Dieu ©France 2

Si l'actrice a donc fini "écoeurée" par les litres de jus de raison ingurgités pour les besoins de la série, ça en valait le coup. Les Gouttes de Dieu est en effet un très grand succès international, affichant une note critique de 4,1/5 et une note spectateurs de 4/5 sur Allociné, et des scores rare sur Rotten Tomatoes, avec une note critique de 100% et une note spectateurs de 93%.