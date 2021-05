Les Incorruptibles : une nouvelle adaptation télévisée est en préparation

Envie de découvrir sur petit écran la mythique confrontation entre le gangster Al Capone et l’agent spécial Eliot Ness ? Une série télévisée sur "Les Incorruptibles" est actuellement en préparation du côté de Showtime, avec l'ambition d'explorer en profondeur la période de la prohibition et la crise économique des années 30.

Un duel mythique

Dans les années 1920, Al Capone règne en maître dans la ville de Chicago. Le gangster américain fait en effet fortune dans le trafic d’alcool de contrebande durant la période de prohibition. Cela entraîne alors le développement de puissants réseaux de corruption qui vont gangréner les plus hautes institutions du pays. Pour y parer, c'est le le Département du Trésor américain qui se lance à la poursuite de Capone, les autres services fédéraux y ayant échoué. L'investigation est menée par l'agent Eliot Ness, qui va constituer une équipe surnommée "Les Incorruptibles". Durant trois ans, le groupe s'active pour dynamiter les activités illicites d’Al Capone.

Cet affrontement va évidemment entrer dans la culture populaire. Ainsi, de 1959 à 1963, une série télévisée Les Incorruptibles est diffusée sur ABC. En 1987, c’est au tour du cinéma de mettre en scène la traque d’Al Capone par Eliot Ness dans le film Les Incorruptibles. Réalisé par Brian De Palma, le film se constitue un casting cinq étoiles avec notamment Kevin Costner (en Eliot Ness), Sean Connery et Robert De Niro (dans le rôle d’Al Capone). Enfin, entre janvier 1993 et mai 1994, est diffusée la série Le Retour des Incorruptibles.

Les Incorruptibles ©Paramount Pictures

Nouvelle version télévisée

Comme révélé par Deadline, une série est en préparation pour raconter cette histoire, et c’est pour la chaîne américaine Showtime qu'a été commandée cette nouvelle adaptation télévisée. La série aura pour matériau de base le livre Scarface and the Untouchable, de Max Allen Collins et A. Brad Schwartz. Le projet se veut quasi exhaustif et proposera une plongée dans toutes les strates de la société américaine touchées par la corruption dans les années 20 et 30, des classes populaires du Sud aux résidents de la Maison Blanche...

Cette nouvelle version sera écrite par Ben Jacoby, qui a travaillé sur les films Bleed et The First Omen. Surtout, la série sera produite par Alex Kurtzman via sa société de production Secret Hideout. Le producteur et scénariste s’est fait connaître en collaborant avec Roberto Orci pour écrire le script de plusieurs films de Michael Bay (The Island, Transformers, Transformers 2). Il a également été l’un des hommes forts du renouveau de la saga Star Trek, puisqu’il a co-scénarisé les deux films sortis respectivement en 2009 et 2013.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été annoncée. Hâte de découvrir quels interprètes prêteront leurs traits à Al Capone et Eliot Ness.