Les Invisibles : la nouvelle série inédite de France 2 se dévoile dans de premières images

Attendue le 8 septembre sur France 2, la nouvelle série policière "Les Invisibles" avec Guillaume Cramoisan en chef de brigade, revient sur des meurtres dont les victimes ont été non-identifiées. La série se dévoile dans une première bande-annonce.

Les Invisibles : une question de respect

La rentrée s'annonce chargée pour France 2. En effet, plein de nouveautés sont prévues, après la diffusion de la saison 2 de Candice Renoir, et l'arrivée imminente de la série événement Germinal, place à une nouvelle série policière, Les Invisibles. Portée par Guillaume Cramoisan (Profilage), ce nouveau programme illustre une brigade en marge, qui s'intéresse aux corps non-identifiés, qui ont en apparence ni histoire, ni passé.

Les Invisibles ©STORIA TELEVISION - FTV

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur, est le boss des "Invisibles". Il a une seule obsession, redonner une dignité, une humanité à ces défunts, afin que les familles puissent faire leur deuil.

Il est entouré par son équipe de choc, avec des personnalités assez différentes. On retrouve Marijo, gouailleuse au grand cœur, toujours à râler. Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles. Duchesse quant à elle, est une petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain. Et pour finir, il y a Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.

Leur mission ? Identifier les corps avant qu'ils ne finissent à la fosse commune. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville… Ils sont mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.

Les Invisibles ©STORIA TELEVISION - FTV

Une équipe bien particulière

France 2 dévoile aujourd'hui la toute nouvelle bande-annonce de la série policière Les Invisibles. Le créateur n'est autre qu'Olivier Norek, scénariste et romancier habitué des polars. À ses côtés on retrouve Christian Mouchart, et Patrick Tringale qui a travaillé sur R.I.S Police scientifique.

Le casting de cette brigade à part est composé de Guillaume Cramoisan, mais aussi Nathalie Cerda qui incarne Marijo, Quentin Faure prête ses traits à Ben. La jeune et belle Duchesse est jouée par Déborah Krey. La médecin légiste de la série est incarnée par Cécile Rebboah, qui est de nouveau à l'écran après Fais pas ci, Fais pas ça, Les Bracelets rouges et plus récemment Plan B, aux côtés de Julie de Bona.

Ensemble, ils forment une équipe policière prête à tout pour identifier ces corps laissés à l'abandon. Comme l'illustre la bande-annonce, leurs caractères très différents les uns des autres vont faire quelques étincelles et risquent également de donner du fil à retordre à Darius, le chef de brigade.