Les Irréguliers de Baker Street : les acteurs donnent des indices sur la saison 2

La première saison de "Les Irréguliers de Baker Street" a été mise en ligne le 26 mars dernier sur Netflix. Et si un deuxième chapitre n’a pas encore été officiellement commandé, les acteurs ont des idées pour la suite. Attention car cet article contient des spoilers sur la saison 1 !

Une nouvelle relecture pour Sherlock Holmes

Dévoilée le 26 mars dernier sur Netflix, Les Irréguliers de Baker Street propose une relecture originale du mythe de Sherlock Holmes. L’intrigue de la série prend place dans le Londres de l’époque victorienne, comme les aventures du célèbre détective dans les histoires d’Arthur Conan Doyle. Mais elle suit cette fois une bande de jeunes marginaux qui résolvent eux-mêmes des enquêtes pour le compte de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Et les crimes qu’ils tentent de résoudre sont d’origine surnaturelle.

C’est Tom Bidwell qui a imaginé Les Irréguliers de Baker Street. La bande de détectives y est jouée par Darci Shaw, McKell David, Thaddea Graham, Jojo Macari et Harrison Osterfield. Royce Pierreson y incarne John Watson et le célèbre Sherlock Holmes y est cette fois interprété par Henry Lloyd-Hughes.

L’intérieur de la faille explorée ? …

Les Irréguliers de Baker Street a donc dévoilé ses huit premiers épisodes. En en attendant d’autres ? Lors de la promotion de la première saison, Collider n’a pas manqué d’interroger les acteurs de la série sur une potentielle suite. Comme on pouvait s’y attendre, ces derniers n’ont pas donné de réponse définitive à la question de savoir si on aura bien le droit à un deuxième chapitre. Mais ils ont tout de même donné leur avis sur ce qu’ils aimeraient y voir s’il venait bien à être commandé.

Ils sont d’abord revenus sur la fin de la première saison. Celle-ci a vu les héros réussir à refermer la brèche vers l’autre monde. Au prix de la perte de leur mère pour les sœurs et de celle de Sherlock pour le Dr Watson. Thaddea Graham, alias Bea, espère ainsi que l’intérieur de la faille sera explorée dans l’éventuelle saison 2 :

Même si ça semble terrible, je pense que c’est un énorme poids en moins pour Bea. Avoir pu voir sa mère et lui parler, je pense que ça ne peut que les renforcer. J’adorerais voir ce qu’il se passe à l’intérieur de la faille. Je veux voir ce qu’il y a à l’intérieur et ce qu’il se passe avec sa mère et Sherlock.

Les Irréguliers de Bakers Street © Netflix

Darci Shaw, l’interprète de Jessie, est d’accord avec sa co-star et voit les deux sœurs devenir plus fortes après avoir vu leur mère :

Si la série venait à continuer, je pense qu’on verrait sans doute Jessie et Bea devenir des femmes encore plus fortes. Elles semblent presque un peu plus accomplies grâce à la résolution qu’elles ont pu avoir avec leur mère.

… et les relations entre personnages développées ?

Shaw aimerait également voir la relation de Jessie et Spike être explorée un peu plus en profondeur dans la saison 2. Quant à Harrison Osterfield, l’interprète de Leo, il se montre impatient de découvrir comment celle que son personnage entretient avec Bea évolue dans la suite :

Il a mis fin à cette relation de cette manière car il voulait aider ses autres amis, et il est devenu un Irrégulier. Il le fait pour protéger ses amis. Ça laisse la porte grande ouverte pour une exploration future de cette relation et quelle direction elle va prendre. En tout cas, je suis impatient de savoir où elle va aboutir.

Les Irréguliers de Bakers Street © Netflix

La fin de la première saison de Les Irréguliers de Baker Street est donc très ouverte, et on peut deviner que Tom Bidwell a pensé la série en plusieurs chapitres. Comme la plupart du temps, on peut imaginer quela décision de Netflix de donner le feu vert à une ou plusieurs suites dépendra certainement de la réception de la première saison. La plateforme de streaming devrait communiquer à ce sujet d’ici quelques semaines.