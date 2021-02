Les Irréguliers de Baker Street : Netflix dévoile le teaser de la série dérivée de Sherlock Holmes

Le mythe de Sherlock Holmes va bientôt avoir droit à une nouvelle relecture avec "Les Irréguliers de Baker Street". Netflix vient de mettre en ligne les premières images de sa série qui offrira un twist original aux aventures du célèbre détective.

Les Irréguliers de Baker Street, nouvelle relecture du mythe de Sherlock Holmes

Le mythe de Sherlock Holmes va encore avoir droit à une relecture avec Les Irréguliers de Baker Street. Contrairement à la série acclamée de la BBC Sherlock, le nouveau show se déroulera à la période durant laquelle le célèbre détective résout ses enquêtes dans les livres de Sir Arthur Conan Doyle. Il nous proposera donc une plongée dans le Londres du XIXème siècle. Cette fois, on suivra les Irréguliers, un gang de jeunes marginaux qui se chargent eux-mêmes de résoudre des crimes d’origine surnaturelle pour le compte de Sherlock Holmes et du Dr Watson.

Un teaser qui promet une plongée dans l’horreur…

Netflix vient de dévoiler un premier aperçu de la série. Peu d’images du show y sont montrées mais on y découvre quand même brièvement le groupe de personnages au cœur de l’intrigue. Le teaser montre une carte de Londres et certaines des victimes ensanglantées sur lesquels ces derniers devront enquêter. Surtout, sur une bande-son qui rappelle celle de la bande-annonce de Les Chroniques de Bridgerton, une voix off nous promet une plongée dans l’horreur.

Les changements dans l’intrigue par rapport à l’histoire originale de Sherlock Holmes ne seront donc pas les seules particularités de Les Irréguliers de Baker Street. Les premières images promettent une série plus portée sur l’horreur que les précédentes versions adaptées ou inspirées des histoires de Conan Doyle. Le nouveau show se distingue aussi par la nature des crimes perpétrés, puisqu’ils y sont d’origine surnaturelle alors que les enquêtes imaginées par l’auteur conduisaient toujours à des explications rationnelles.

…et des premières photos pour découvrir les personnages

En plus du teaser, Netflix en a profité pour partager les premières photos de la série. Elles mettent en scène les six héros du show créé par Tom Bidwell, et nous permettent de les découvrir plus en détails.





Il ne faudra attendre que quelques semaines avant de pouvoir découvrir Les Irréguliers de Baker Street. La série sera disponible à partir du 26 mars prochain sur Netflix.