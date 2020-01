Les jouets Baby Yoda sont déjà disponibles en précommande à la Fnac

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Baby Yoda (ou « The Child ») est devenu en l’espace de quelques jours la nouvelle coqueluche de Disney. Même si la série The Mandalorian n’arrivera, légalement, que le 24 mars en France, les jouets Baby Yoda sont déjà en précommande sur le site de la Fnac. Et comme prévu, ils sont adorables.

Disney a réalisé un véritable coup de génie avec celui que l’on appelle désormais Baby Yoda. Apparu à la fin du premier épisode de la série Star Wars The Mandalorian, l’adorable petite créature est devenu en l’espace de quelques jours la nouvelle coqueluche d’internet, et a rendu fou des millions de fans de Star Wars à travers le monde. Il faut dire que l’idée de créer une version bébé de Yoda (même s’ils ne sont évidemment pas la même créature) relève du génie tant le résultat fait craquer tout le monde. Grâce à lui, les épisodes de The Mandalorian sont devenus tout à coup beaucoup plus intéressants, et niveau marketing, le studio a frappé fort puisque tout le monde (ou presque) veut son jouet Baby Yoda.

Baby Yoda débarque à la Fnac

Étant donné que Disney a voulu garder secret le personnage jusqu’à la diffusion du premier épisode de la série sur Disney+ aux États-Unis, la fabrication de ces jouets n’a pas pu être lancée en amont de la mise en ligne, ce qui a créé une certaine frustration chez les fans souhaitant posséder leur propre Baby Yoda dès son apparition.

Mais Disney ne compte évidemment pas se priver des produits dérivés à l’effigie de sa nouvelle star, qui arrivent au compte-goutte dans les boutiques. Si The Mandalorian n’arrivera, légalement, en France que le 24 mars, jour de la mise en ligne de la plateforme de streaming Disney+, les jouets Baby Yoda sont quant à eux d’ores et déjà disponibles à la précommande sur le site de la Fnac pour une livraison dès le 2 juin. Et ils vont vous faire craquer :

Est-ce que vous allez craquer ?