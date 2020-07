Les Justicières sur Netflix : c'est quoi cette série qui dénonce le harcèlement ?

Après la série espagnole "Elite" ou le phénomène "13 Reasons Why", Netflix mise sur "Les Justicières", une nouvelle série anglaise où le milieu scolaire est synonyme d’apparences, de secrets et de crimes en tous genres.

L’intrigue de la série Les Justicières

Si vous ne saviez plus quoi regarder sur Netflix, une nouvelle série va faire son entrée sur la plateforme. Diffusée initialement sur la plateforme de streaming BBC iPlayer, Netflix a racheté les droits de la série Les Justicières pour la diffuser en exclusivité sur leur plateforme. Créée par Holly Phillips, Les Justicières (Get Even en VO) raconte l’histoire de quatre lycéennes : Kitty, Bree, Margot et Olivia. Ces jeunes filles ont un but en commun : dénoncer le harcèlement qui règne dans leur prestigieuse école. Cependant, lorsqu’un élève se fait tuer, ces pros de la vengeance réalisent que quelqu’un cherche à les piéger.

La série est adaptée du livre Don’t Get Mad de Gretchen McNeil. A travers les injustices, les drames et les amitiés, le maître mot de la série est la vengeance, pour le meilleur et pour le pire. Au casting de la série Les Justicières, on retrouve Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia et Jessica Alexander, quatre actrices qui ont fait leur grand début à la télévision grâce à la série.

Les Justicières, prochaine obsession Netflix ?

Une fois de plus, Netflix mise sur un teen drama pour gagner en popularité. Le genre existe depuis bien longtemps et profite énormément à la plateforme. Netflix vise un public particulier en tête : les adolescents (bien qu’ils ne sont pas les seules à regarder ces séries). Dans le cas de la série Les Justicières, le synopsis ne sera pas sans rappeler d’autres séries pour ados qui ont fait un carton. Un mélange entre 13 Reasons Why, Elite, ou encore Pretty Little Liars, Les Justicières est une série qui est sûre de faire parler sur les réseaux sociaux dès sa sortie. Reste à savoir si l’accueil sera enthousiaste ou non.

A noter que Les Justicières sort ce 31 juillet, le même jour que la très attendue deuxième saison de Umbrella Academy.