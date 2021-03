Les Kassos sur Canal+ : qu'attendre de la saison 5 ?

« Les Kassos » est de retour pour une cinquième saison dès aujourd’hui sur Canal+, et prochainement sur YouTube. Créée par Balak et par les studios Bobby Prod, la série revient dans son format d’origine : avec l’assistante sociale.

Les Kassos : une série déjà culte

En 2013, Balak, et les studios Bobby Prod se lancent dans la production d’une série animée pour adultes. Avec un format de 2 minutes, la série Les Kassos devient rapidement culte, notamment pour sa violence sans concession, son humour gras, et sa manière inédite de détourner des œuvres emblématiques de la pop culture. Le show, qui comptabilise 500 millions de vues et 2 millions d'abonnés sur YouTube, se fait remarquer par Canal +, qui décide de diffuser les dernières saisons. Lundi 29 mars signe le grand retour des Kassos avec une saison 5 disponible dès aujourd’hui sur Canal+, et prochainement sur YouTube.

Les Kassos ©Bobby Prod / Canal +

Réalisée par William Trébutien, cette cinquième saison contient 16 épisodes de 2 minutes. Mais la particularité de ce nouveau chapitre, c’est le retour de l’assistante sociale, rentrée de ses vacances en Martinique. Après une saison 4 qui sortait du bureau de l’assistante sociale, et d’aller vers d’autres horizons, Les Kassos revient en arrière et ramène la voix emblématique du show. En effet, la saison 4, avec son changement de format, n’avait pas fait l’unanimité. Cette dernière étant considérée aujourd’hui comme la saison la plus faible, à cause de gros défauts de rythme. D’où ce retour aux sources.

Une saison 5 qui promet d’être explosive

Ainsi, le retour de l’assistante sociale promet de grandes tranches de rigolade. Cette dernière va devoir encore gérer les déviances, les inquiétudes, la précarité et la folie des icones de la pop culture. En plus des personnages habituels comme Astérix, le lapin de la RATP ou encore les Télétubbies, cette nouvelle saison va accueillir des petits nouveaux. Par exemple les Sims débarquent chez l’assistante sociale. De même, la famille Simpson va également s’entretenir avec elle, dans une approche beaucoup plus sombre que le show de Matt Groening. L’occasion aussi de changer de générique, et d’offrir peau neuve aux Kassos, qui promettent une fois de plus d’être désopilants, trashs et totalement irrévérencieux.

