Les Larmes des papillons : c'est quoi cette série inspirée d'une terrible histoire vraie ?

"Les Larmes des papillons", nouvelle série diffusée sur la plateforme Disney+, revient sur de dramatiques évènements survenus en 1960 en République dominicaine.

Les Larmes des papillons : de quoi ça parle ?

La série Les Larmes des papillons a pour toile de fond la République dominicaine en 1960. Le pays est en crise, la faute à la tyrannie de son dirigeant Rafael Leónidas Trujillo, véritable despote qui cherche à contrôler chaque parcelle du territoire. Un mouvement révolutionnaire tente en vain de s'opposer à sa dictature. Parmi les jeunes gens déterminés à y mettre un terme, on découvre l'activiste Minerva Mirabal, ainsi que deux de ses sœurs. Ces dernières sont déterminées à tout faire pour renverser l'auto-proclamé dirigeant.

Rafael Leónidas Trujillo (Luis Alberto Garcia) - Les Larmes des papillons ©Disney+

À la création de cette série historique, Juan Pablo Buscarini. Ce dernier propose ici un portrait de femmes déchirant, menant à un fait divers qui met plus que jamais en lumière les violences faites aux femmes. Le drame s'est déroulé dans la ville de Puerto Plata. Pour la petite histoire, le titre de la série se réfère directement à ses héroïnes, qui portaient le surnom "Las Mariposas", autrement dit : les papillons.

Des faits tristement réels

Il se trouve que Minerva Mirabal a bel et bien existé. Née en 1926, elle montre dès son plus jeune âge une vivacité d'esprit peu commune. Elle et ses sœurs grandissent sous la dictature de Rafael Leónidas Trujillo. Durant ces temps sombres, Minerva est l'une des premières femmes à obtenir un diplôme de droit. Elle se rapproche du mouvement révolutionnaire et en devient une figure importante. Son implication lui vaut plusieurs arrestations par les services de renseignement. Minerva Mirabal, de même que ses sœurs, sera, comme l'annonce frontalement Les Larmes des papillons, assassinée à seulement trente-quatre ans. La jeune femme laisse derrière elle un mari et trois enfants, dont un né seulement quelques mois auparavant son meurtre.

Les Larmes des papillons ©Disney+

Des envoyés de Trujillo tendent un piège à celle qui s'oppose au régime, alors qu'elle se trouve avec deux de ses sœurs. Ils assassinent alors les trois femmes à la machette, une démonstration de violence inouïe. Ce crime abject a provoqué un véritable soulèvement de la part de la population. Ce tragique évènement donnera lieu à une journée internationale. En République dominicaine, les sœurs Mirabal s'inscrivent comme de véritables figures de la Résistance. Un billet à l'effigie des trois femmes est, en guise d'hommage, en circulation depuis l'année 2007. À noter que leur histoire a déjà été plusieurs fois portée à l'écran, notamment dans le film In the Time of the Butterflies, avec la talentueuse Salma Hayek.

Les Larmes des papillons : avec qui ?

Dans le rôle de la courageuse Minerva, on retrouve la comédienne Sandy Hernandez (The Calling). Ses sœurs, Patria et Maria Tereza, sont respectivement campées par Alina Robert (Make Love Great Again) et Camila Issa (Fais-moi peur !). Face à elles, Luis Alberto Garcia interprète le despote qui tyrannise le pays.

Susana Abaitua, Belen Rueda, Guillermo Toledo, Mercedes Sampietro, Hector Noas, Maridalia Hernandez, Jairo Camargo, Essined Aponte, Sergio Borrero, Alejandra Borrero et Mario Espitia sont également au casting de la mini-série.

Où et quand regarder la série ?

Les Larmes des papillons est à découvrir à compter du 13 mars. Composée de treize épisodes, la mini-série est disponible sur la plateforme Disney+.