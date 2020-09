Les Maîtres de l'univers : à quand le premier trailer de la série Netflix ?

Tout nostalgique des années 80 se souvient de "Masters of The Universe" (Les Maîtres de l'Univers, en VF). Netflix a décidé de produire une suite de la série animée culte diffusée en 1983. Mais quand verrons-nous les premières images de ce dénommé "Maîtres de l'univers : Révélation" ? Son créateur Kevin Smith se laisse aller à quelques confidences.

Une série signée Mattel

Avant d'être un dessin animé, Les Maîtres de l'univers (Masters of the Universe en VO) est une gamme de jouets distribuée par la licence Mattel en 1981. A l'instar d'Hasbro et Transformers, la société va décliner sa marque en sérié télévisée d'animation. Ainsi, en 1983, le dessin animé sort et devient rapidement un succès mondial. La série fait alors l'objet de spin-offs, de remakes et de nombreux produits dérivés à travers le monde.

Les Maîtres de l'univers se déroule sur Eternia, une planète à la fois médiévale et futuriste. Au sein de cette dernière, se trouve le Château des Ombres, une forteresse où règne le Roi Randor. Toutefois, ce château est convoité par le diabolique sorcier Skeletor qui souhaite renverser le Roi et conquérir l'univers. La forteresse est gardée par le Prince Adam qui a le pouvoir de se transformer en un puissant guerrier nommé Musclor. Avec l'aide de précieux alliés, Adam s'efforcera alors de faire régner la justice sur la planète.

Kevin Smith se livre brièvement sur Twitter

Véritable OVNI télévisé (alors qu'il ciblait un public enfantin), Les Maîtres de l'univers va donc connaître une suite animée grâce à Netflix et Kevin Smith, sous le titre Maîtres de l'univers : Révélation. Le réalisateur de Clerks s'est signalé sur les réseaux sociaux, rassurant les fans de la bonne préparation de la série. En effet, avec huit épisodes prévus, Smith promet que cette série plaira dors et déjà aux amoureux du feuilleton diffusé dans les années 80. En ce qui concerne la première bande-annonce, il faudra en revanche attendre entre 6 et 9 mois. A cet effet, le créateur du projet a posté un message sur Twitter :

Je vous aurais bien livré certains scripts si je ne craignais pas que Netflix et Powerhouse Animation me virent à cause de cela. Je ne peux donc livrer aucune information cruciale jusqu'à la date de sortie du premier épisode. Pour le trailer, il faudra attendre entre 6 et 9 mois.

Pour rappel, l'animation de Maîtres de l'univers : Révélation sera faite par Powerhouse Animation qui a déjà officié sur la série Castlevania (également disponible sur Netflix). Au niveau du casting, les doubleurs seront prestigieux. On retrouvera donc Mark Hamill dans le rôle de l’emblématique Skeletor. Lena Headey (Game of Thrones) jouera Evil-Lyn. Chris Wood (Supergirl) campera le Prince Adam alias He-Man. Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) rejoint également la série pour interpréter Teela. Enfin, Stephen Root prêtera sa voix à Cringer.

En ce qui concerne le pitch de cette suite, il s'agira d'un retour sur Eternia où Musclor et ses compagnons combattent toujours les légions de Skeletor. Toutefois, cette guerre est sur le point de fracturer à jamais la planète.

Pour rappel également, la franchise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin d'ici les prochaines années. En effet, Netflix souhaite réaliser un préquel de la série qui nous racontera l'histoire du jeune prince Adam découvrant les pouvoirs du crâne ancestral pour devenir ainsi Musclor. Nous pourrons alors découvrir ses premières luttes acharnées contre Skeletor. Le tout sera dirigé par Rob David, épaulé de Adam Bonnett et Christopher Keenan. A côté, un film live produit par Sony reste toujours d'actualité.