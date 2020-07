Les Nouvelles aventures de Sabrina : la série Netflix est annulée

"Les Nouvelles aventures de Sabrina" ne dépassera pas le stade de la saison 4. La série s'achemine vers sa fin avec la prochaine salve d'épisodes. C'est avant la conclusion de l'année en cours que s'achèvera le parcours de cette nouvelle version moderne de la sorcière blonde.

Une Sabrina dans l'air du temps

Cette nouvelle adaptation de Sabrina n'a plus rien à voir avec la série gentillette des 90's. Le ton se veut horrifique, avec tout un discours sur la condition des femmes et la lutte contre le patriarcat. La série met en scène Sabrina Spellman, une adolescente au père sorcier et à la mère humaine. Quand le jour de ses 16 ans approche, elle doit faire le choix entre l'acceptation de ses pouvoirs ou une vie parmi les mortels. De là débute une trame où elle va lutter contre les forces du mal en s'assumant comme une femme indépendante. Pendant trois saisons, les abonnés Netflix ont vu un show qui n'avait pas peur d'aller dans la violence graphique avec plusieurs touches d'horreur et de gore. Mais surtout, Les Nouvelles aventures de Sabrina épouse la pensée féministe de ces dernières années. Ultime ligne droite pour la sorcière incarnée par Kiernan Shipka, la série touchera à sa fin avec les huit épisodes qui constitueront la quatrième saison, soit le même nombre que pour la précédente. La plateforme a officialisé cet arrêt mais n'a pas donné une date précise de diffusion. Néanmoins, elle sera mise en ligne avant la fin de l'année 2020.

Qu'attendre de la saison 4 ?

Dans ce sprint final, Nick va essayer de reconquérir Sabrina après les événements passés, mais la menace que représente les Eldritchs Terrors va occuper notre héroïne et ses amies sorcières. Il faudra à tout prix que The Void ne se déroule pas, au risque de voir le monde s'éteindre. Une grande intrigue qui mettra les bouchées doubles pour délivrer du spectacle en restant dans le même état d'esprit. La plus belle réussite de la série aura été de moderniser le personnage et brandir le womenpower comme socle fondateur de son identité. L'arrêt de Les Nouvelles aventures de Sabrina ne semble pas précipité et doit correspondre à une fin qui était prévue en amont. Pour son showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa, il dit adieu à cette création en même temps qu'à Katy Keene, le spin-off à Riverdale qui s'arrête après une seule saison, faute de succès.