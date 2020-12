Les Nouvelles aventures de Sabrina : l'apocalypse approche dans le trailer final de la partie 4

Netflix a dévoilé la bande-annonce de la partie 4 de "Les Nouvelles aventures de Sabrina". La sorcière y fera face à des créatures ancestrales appelées les Abominations. Cette dernière saison sera disponible le 31 décembre.

Les Nouvelles aventures de Sabrina : la peur pour ado

Les Nouvelles aventures de Sabrina, sur Netflix depuis 2018, fait partie des séries les plus regardées par les ados sur le service de streaming. Il s'agit d'une adaptation beaucoup plus lugubre de la série des années 90 Sabrina, l'apprentie sorcière. On y croise de nombreux démons terrifiant, tandis que Salem le chat qui parle, figure culte de la série dont on s'inspire ici, n'est plus d'actualité. Issu des BD publiées chez l'éditeur Archie Comics, le show se situe dans le même univers que Riverdale, mais dans la ville voisine de Greendale.

Les Nouvelles aventures de Sabrina ©Netflix

On y suit Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), une adolescente dont la mère est humaine et le père sorcier. Alors qu'elle fêtera bientôt ses 16 ans, elle doit choisir entre un destin de sorcière ou une existence de mortel. Partant sur le premier choix, elle va se retrouver embarquée dans une lutte contre les démons en s'assumant comme une jeune femme indépendante. Mais concilier vie de lycéenne et sauvetage du monde est un peu compliqué.

Le casting est complété par Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Lachlan Watson et Gavin Leatherwood.



Rapaces de 4

Aujourd'hui, Netflix a dévoilé la bande-annonce de la partie 4 de Les Nouvelles aventures de Sabrina. Ce sera d'ailleurs la dernière, puisque le show a été annulé.

On y découvre Sabrina entourée de sa famille et de ses amis alors qu'elle s'apprête à souffler ses 17 bougies. Puis le gâteau disparaît. L'audience pense que c'est une blague de la facétieuse sorcière, mais il n'en est rien. On apprend alors que l'ennemi qui se profile face à la jeune femme et sa troupe s'appelle les Abominations, des entités ancestrales qui détruisent des galaxies. Il en reste 6 et elles apparaissent pour faire naître le néant. Mais Sabrina ne laissera pas faire les choses, lâchant un courageux : "Il va falloir qu'on stoppe ça.".

La partie 4 de Les Nouvelles aventures de Sabrina sera disponible dès le 31 décembre sur Netflix.