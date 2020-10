Les Nouvelles Aventures de Sabrina : une date et un trailer pour la partie finale

Netflix a dévoilé une bande-annonce pour la quatrième et dernière partie de la série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina". Nous pourrons découvrir les 8 derniers épisodes de la jeune sorcière le 31 décembre.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina : revival à la sauce Archie !

Les Nouvelles Aventures de Sabrina a débarqué sur Netflix en 2018 et est rapidement devenue une des séries les plus regardées du service de streaming. Il s'agit d'une relecture plus sombre de la série culte des années 90 Sabrina, l'apprentie sorcière. Oubliez néanmoins Salem le chat qui parle, ici on se situe plus dans une guerre entre les forces du Mal et du Bien avec monstres et ténèbres. Issu des bandes dessinées publiées par Archie Comics, le show se situe dans le même monde que Riverdale, mais dans la ville de Greendale.

Dans l'air du temps, on y suit Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), une adolescente au père sorcier et à la mère humaine. Alors que le jour de ses 16 ans approche, elle doit faire le choix entre un destin de sorcière ou une existence plus calme parmi les mortels. De là débute une trame où elle va lutter contre les démons en s'assumant comme une jeune femme indépendante. Difficile pourtant de concilier vie de lycéenne et sauvegarde du monde !

Nous retrouvons également au casting Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Lachlan Watson et Gavin Leatherwood.



La jeune sorcière aux pouvoirs dévastateurs reviendra pour une dernière poignée d'épisodes en fin d'année.

Coup de balai sur Greendale

Cette quatrième partie du destin de Sabrina sera en effet la dernière. Composée de 8 épisodes, elle sera disponible sur Netflix le 31 décembre. Nous y découvrirons les derniers combats de la jeune femme et ses alliés contre les Eldritchs Terrors. Arriveront-ils à empêcher The Void et l'extinction du monde ? Espérons-le, sinon les habitants de Riverdale vont avoir des difficultés à continuer leurs propres aventures.

Petite (ou grosse) déception pour les fans de cet univers connecté, le créateur des deux shows, Roberto Aguirre-Sacasa, a dernièrement annoncé que Archie et sa bande auraient dû apparaître dans la partie 5 des Nouvelles Aventures de Sabrina si elle avait existé. Peut-être verra-t-on finalement l'inverse ? Dans tous les cas, le showrunner a annoncé que le final sera effrayant, sexy et surnaturel. Trois ingrédients présents depuis le début de la série et qui ont séduits des millions de spectateurs dans le monde.

Les trois premières saisons de Les Nouvelles Aventures de Sabrina sont d'ores et déjà disponibles sur le service de streaming. Vous pourrez les (re)découvrir avant le final sous forme de grand huit du 31 décembre.

Délivrée de famille

Kiernan Shipka est en effet aujourd'hui délivrée de ce rôle qui lui prenait presque tout son temps. Fidèle à Netflix, elle était apparue dans la comédie romantique adolescente Flocons d'amour l'année dernière, mais c'était à peu près tout. La jeune femme âgée de bientôt 21 ans s'est faite remarquée en jouant pendant 7 saisons la fille de l'insaisissable Don Draper dans la série Mad Men. Et c'est justement sur petit écran que nous devrions bientôt la retrouver dans l'adaptation en série de Swimming with Sharks. Dans ce film de 1994 avec Kevin Spacey, un jeune assistant d'Hollywood devait choisir entre un avenir radieux dans ce monde de requins et sa vie de couple. Cette nouvelle mouture en série de 6 épisodes verra Shipka dans le rôle de l'assistante d'une productrice (Diane Kruger). Au départ annoncé sur Quibi (qui a depuis annoncé sa fermeture prochaine), à voir si le projet sera récupéré par un autre service de streaming. Netflix peut-être pour continuer la fidélité avec l'actrice ? Tout est possible !