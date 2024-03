Ce soir à la TV : une série glaçante et surprenante sur un couple de tueurs

Ce soir Arte rediffuse sa série "Les Papillons noirs", qui avait également été mise en ligne sur Netflix il y a deux ans. Focus sur cette série fascinante qui raconte le récit d'un couple de tueurs, avec notamment Nicolas Duvauchelle et Niels Arestrup au casting.

Les Papillons noirs, ou le récit d'un tueur

Créé par Bruno Merle et Olivier Abbou, Les Papillons noirs est un polar sombre. D'abord diffusée par Arte le 22 septembre 2022, la mini-série de six épisodes a a ensuite rejoint le catalogue de Netflix le 14 octobre de la même année. Si le succès était déjà au rendez-vous lors de sa première diffusion, son arrivée sur la plateforme de streaming a attiré encore plus de public. Tant mieux, car l'œuvre vaut véritablement le détour. On y suit Adrien Winckler, alias Mody, un écrivain en panne d'inspiration. Il est un jour contacté par Albert, un vieil homme qui souhaite le rencontrer pour qu'il écrive son histoire. Ou plutôt, leur histoire, avec Solange.

Adrien se rend ainsi dans cette grande maison d'Albert, au milieu de nul part, en pleine nature, aux alentours d'Aras. L'homme lui raconte sa jeunesse, peu après la Seconde Guerre mondiale, et une enfance déjà marquée par la violence. La violence pour défendre la jeune Solange des brimades d'autres enfants. Après quoi, tous les deux seront inséparables.

Adrien (Nicolas Duvauchelle) - Les Papillons noirs ©Arte

Nait alors une romance entre les deux et le récit d'Albert apparaît, dans un premier temps, plutôt classique. Jusqu'à ce que le vieil homme décrive de manière glaçante leur premier meurtre, celui de deux frères après que l'un des deux a tenté de violer Solange. C'est le début d'une vie de tueurs en série, dont le récit va fasciner Adrien et faire ressortir ses vieux démons. En parallèle, Carrel, un policier, va mener une enquête sur ces crimes d'il y a quarante ans.

Au casting de la série

Pour porter Les Papillons noirs, on retrouve Nicolas Duvauchelle dans le rôle d'Adrien tandis que Niels Arestrup présente un inquiétant Albert. Sa version jeune est interprétée par Axel Granberger tandis qu'Alyzée Costes incarne Solange. Enfin, on note les présences d'Alice Belaïdi dans le rôle de Nora, la compagne d'Adrien, et Sami Bouajila dans celui de Carrel. Un casting qui change légèrement dans le dernier épisode puisqu'Alyzée Costes est remplacée par une autre actrice, suite à la révélation folle de l'épisode 5.

Les Papillons noirs ©Arte

On n'en dira pas plus pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu la série. Mais ce choix a été motivé (via Allociné) par les différents twists que découvre le public au fur et à mesure, qui prend alors conscience que ce qu'il a vu du passé d'Albert pourrait être de vrais flashbacks, une histoire transformée par Albert ou encore une représentation du roman d'Adrien...

La série est-elle tirée d'une histoire vraie ou d'un roman ?

Le 7 septembre 2022 a été publié le roman Les Papillons noirs. Pourtant, il ne s'agit pas de l'œuvre qui a inspiré la série, mais plutôt l'inverse. En effet, ce livre est tout simplement le roman qu'écrit Adrien dans le programme. Les créateurs ont imaginé cette démarche inédite d'un "roman tiré d’une œuvre audiovisuelle qui ne soit pas une novélisation". Ils expliquent leur volonté dans le dossier de presse :

Le livre offrira aux spectateurs un hors-champs de la série et peut-être même des scènes qui la contrediront !

Pour cela, Bruno Merle et Olivier Abbou ont collaboré avec Gabriel Katz (même si c'est bien Mody qui est inscrit sur la couverture). Ce dernier a dû écrire le roman en même temps que la série se tournait pour pouvoir l'utiliser dans certaines séquences.

C’était intéressant de travailler avec l’écrivain du livre, qui devait suivre notre rythme pendant le tournage pour livrer le matériel que nous allions à la fois filmer et entendre.

On pourrait alors penser qu'une histoire vraie se cache derrière ce récit riche et surprenant. On sait en effet que les faits divers ont tendance à inspirer les séries. Mais là encore, il n'en est rien. Les créateurs ont précisé qu'il ont étudié des histoires de couples de tueurs mais sans reprendre un cas précis.