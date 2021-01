Les Petits meurtres d'Agatha Christie : direction les 70's pour la saison 3

"Les Petits meurtres d'Agatha Christie" sont de retour sur France 2 dans une nouvelle version. Cette saison 3 portée par Emilie Gavois-Kahn, Arthur Dupont et Chloé Chaudoye s'annonce plus drôle que jamais.

Les Petits meurtres d'Agatha Christie est de retour sur France 2

La série de téléfilms Les Petits meurtres d'Agatha Christie, librement adaptée des romans d'Agatha Christie, ne date pas d'aujourd'hui, elle est présente sur France 2 depuis 2009. Cette série à succès, chapeautée par Sophie Révil depuis son lancement, a su conquérir le cœur des Français. La saison 1 a attiré en moyenne 4,66 millions de téléspectateurs. Pour ce qui est de la deuxième saison, elle fut suivie par 4,43 millions de personnes

Les Petits meurtres d'Agatha Christie revient sur France 2 dans une nouvelle version, plus éclatante que jamais avec beaucoup de touches humoristiques. Cette fois-ci, la série à succès inspirée des célèbres romans policiers a décidé de faire un bond dans les années 70. Effectivement, dans le passé, 11 épisodes avaient eu lieu dans les années 30 avec Jean Larosière (Antoine Duléry) et Emile Lampion (Marius Colucci). Par la suite, 27 autres épisodes se sont déroulés dans les années 60 aux cotés de Swan Laurence (Samuel Labarthe), Alice Avril (Blandine Bellavoir) et Marlène Leroy (Elodie Frenck). A présent, la série se réinvente avec un nouveau trio d'enquêteurs qui évoluera dans un décor coloré à l'image des années 70. Les dialogues s'annoncent finement ciselés et les personnages plutôt atypiques.

Les Petits meurtres d'Agatha Christie ©France 2

Un trio d'enquêteurs haut en couleur

L'arrivée de cette troisième saison sur France 2 est très attendue et elle s'annonce riche en nouveauté. Désormais, le commissaire est une femme, et pas n'importe quelle femme. C'est la première à accéder à ce poste en France, en 1972. Annie Gréco est interprétée par Emilie Gavois-Kahn (Les Bracelets rouges, Parents d'élèves). À peine arrivée au commissariat de Lille, cette femme de caractère est envoyée sur une scène de crime. Pour s'entourer dans cette enquête, elle choisit comme adjoint Max Beretta, la pire tête brûlée du commissariat, campé par Arthur Dupont (Victor et Célia, Normandie nue). Effectivement, il incarne un flic macho au caractère typique de l'époque, qui peine à se remettre d'une séparation et se laisse parfois aller à des accès de violence.

De ce fait, c'est son comportement qui va pousser la commissaire à lui imposer de suivre une thérapie avec une psychologue, Rose Bellecourt, incarnée par Chloé Chaudoye. Cette jeune femme est une vraie fille à papa, pleine d'énergie et un peu foldingue. Les trois personnages se rencontrent dans l'épisode 1 et c'est ainsi que naît le nouveau trio d'enquêteurs qui va porter cette saison 3. L'équipe s'annonce explosive, toute en chamailleries et en étincelles, rythmée par une bonne dose d'humour qui s'échappe de leurs dialogues.

Que nous réserve la saison 3 de Les Petits meurtres d'Agatha Christie ?

La série Les Petits meurtres d'Agatha Christie a toujours su trouver l'harmonie entre des enquêtes policières trépidantes, des situations rocambolesques et des dialogues finement écrit. Cette saison 3 promet de garder cette recette, en poussant un petit peu plus le curseur en terme d'humour et de comédie loufoque, et cela grâce aux différents scénaristes : Flore Kosinetz, Hélène Lombard, Eliane Montane et Thomas Mansuy. De nombreux personnages vont faire leur apparition dans les prochains épisodes, comme un médecin légiste très spécial, interprété par Benoît Moret - le célèbre cousin squatteur dans En famille sur M6. Notre trio d'enquêteurs va faire de nombreuse rencontres insolites, comme celle de Beretta avec une sublime mannequin, dans l'épisode 2 "La Chambre Noire".

Les Petits meurtres d'Agatha Christie ©France 2

Ainsi, l'univers de cette saison consacrée au années 70 promet un vrai florilège de couleur, les décorateurs et costumiers ont fourni un travail impressionnant, permettant de retrouver la nostalgie des seventies. En effet, Les Petits meurtres d'Agatha Christie se renouvellent dans un environnement reconstituant parfaitement l'ambiance de l'époque : couleurs flamboyantes, motifs psychédéliques, meubles au design très particulier, tout y est ! Effectivement, cette nouvelle esthétique marque un réel renouveau pour la série qui semble partie pour durer. 4 épisodes sont terminés, et le tournage aurait déjà repris.

Les Petits meurtres d'Agatha Christie sont de retour le 29 janvier sur France 2 avec un nouveau trio d'enquêteurs et des intrigues encore plus loufoques.