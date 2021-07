Les Petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2 : quand vont arriver les épisodes inédits ?

France 2 rediffuse une nouvelle fois "Les Petits meurtres d'Agatha Christie" ce vendredi 2 juillet. Combien de temps devons-nous attendre avant de voir les épisodes inédits sur la chaîne ?

Les Petits Meurtres d'Agatha Christie : encore une rediffusion

Une nouvelle fois France 2 propose une rediffusion de Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. On retrouve donc le trio mythique formé, il y a quelque temps, de Laurence (Samuel Labarthe), Avril (Blandine Bellavoir) et Marlène (Élodie Frenck). Les histoires sont librement inspirées des romans d'Agatha Christie. Ensemble, les personnages mènent des enquêtes dans le but d'élucider des crimes et mettre la main sur le coupable.

Ainsi, de 2013 à 2020, le trio infernal a su séduire les téléspectateurs. Les audiences témoignent de ce succès, puisque cette saison 2 a rassemblé en moyenne 4,43 millions de fidèles. La série a même battu un record historique avec l'épisode de Noël qui a attiré 6,1 millions de téléspectateurs.

Les Petits meurtres d'Agatha Christie ©France 2

Une saison 3 qui a débuté sur les chapeaux de roues !

Désormais, ce charmant trio a fait ses bagages, pour laisser la place à des petits nouveaux. En effet, en janvier dernier, nous avons découvert de nouveaux personnages, notamment Emilie Gavois-Kahn qui incarne la commissaire Annie Gréco. Elle est secondée par l'inspecteur Max Berreta (Arthur Dupont) ainsi que de la jolie psychologue, Rose Bellecourt (Chloé Chaudoye). L'action se déroule toujours dans le nord de la France, mais entraîne cette fois-ci le public dans les années 1970.

Les premiers épisodes de la troisième saison de la série policière ont réalisé un score énorme, avec plus de 5,6 millions de téléspectateurs, loin devant NCIS qui était diffusé sur M6 ce soir-là. Les spectateurs qui ont répondu à l'appel sont donc en droit de se poser cette question : quand arrive la suite des épisodes inédits ?

Les Petits meurtres d'Agatha Christie ©France 2

Une date de diffusion ?

Pour le moment, deux épisodes sont déjà en boîte et le tournage des deux suivants s'est achevé en juin dernier. Quatre épisodes sont donc en stock, chez France 2, pour le moment. Cependant, il va falloir faire preuve d'un peu de patience, car aucune date de diffusion n'a été communiquée par la production. Si on se réfère à la diffusion des premiers épisodes en janvier dernier, il est fort probable que la chaîne propose la suite à la même période, soit janvier 2022.

L'épisode intitulé Le Vallon sera le prochain à sortir. Ainsi, on retrouvera Gréco et Beretta qui enquêtent dans une clinique de chirurgie esthétique où bon nombre de personnalités viennent se faire retoucher. L'épisode suivant sera consacré au meurtre de Madame Claude, une affaire qui résonnera jusqu'à Paris. Le trio devra faire preuve de discrétion. En ce qui concerne les épisodes 5 et 6, qui viennent tout juste d'être terminés, il sera question d'infiltration dans un groupe de rock, ainsi que dans une agence matrimoniale. La commissaire Gréco finira-t-elle par trouver l'amour ?