Les Pouvoirs de l'ombre sur Disney+ : vous allez adorer cette série super-héroïque coréenne !

Dévoilée en toute discrétion le 9 août, "Les Pouvoirs de l'ombre" est une série coréenne à ne pas manquer. Un teen drama efficace et prenant avec des adolescents aux pouvoirs surhumains.

Les Pouvoirs de l'ombre, une bonne surprise venue de Corée du Sud

Qui a dit que sur Disney+ on ne trouvait que des séries super-héroïques de Marvel ? La plateforme de streaming a certes grandement communiqué sur Secret Invasion, mais il y a dans le genre d'autres pépites. La preuve avec Les Pouvoirs de l'ombre qui nous vient de Corée du Sud.

Et alors que Secret Invasion s'est avérée être assez décevante, avec les mêmes défauts qu'on trouve dans la majorité des programmes Marvel de Disney+, Les Pouvoirs de l'ombre est une très bonne surprise ! La série est tirée du webtoon Moving (titre VO de la série) de Kang Full, également à l'écriture du scénario.

L'histoire est assez simple et peut même paraître trop classique. On y suit dans un premier temps Bong-seok, un adolescent qui cache une capacité extraordinaire. En effet, lorsqu'il est pris d'une forte émotion, Bong-seok se met à voler. Un pouvoir qui ne serait pas si embêtant si le garçon pouvait le contrôler. C'est pour cette raison que sa mère, qui craint que son secret ne soit découvert, fait en sorte de le rendre le plus lourd possible, que ce soit par la nourriture ou en rajoutant des poids dans son sac.

Les Pouvoirs de l'ombre ©Disney+

Seulement Bong-seok va se lier d'amitié avec Hee-soo, une nouvelle élève qui rejoint sa classe lors du dernier trimestre de l'année. Elle ne sait rien de son pouvoir, et lui ne se doute pas non plus que la jeune fille est capable de se soigner instantanément. Mais leur vie et celle de leurs parents s'apprêtent à être bouleversée tandis qu'un homme élimine les uns après les autres des personnes disposant de capacités surhumaines.

Des adolescents avec des pouvoirs qui émeuvent

Des adolescents avec des pouvoirs, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît bien. Plus d'une fois le genre a servi de métaphore pour évoquer la puberté et le passage à l'âge adulte. C'était d'ailleurs assez clairement au centre de Spider-Man (2002) de Sam Raimi lorsque Peter Parker s'enfermait dans sa chambre pour s'entraîner à projeter sa toile...

Il y a d'ailleurs une séquence assez similaire dans Les Pouvoirs de l'ombre avec Bong-seok qui, après un contact avec Hee-soo qui lui fait beaucoup d'effet, finit par s'envoler et lâche un tuyau d'arrosage d'où l'eau se met à jaillir. Difficile de faire plus évident sur ce que cela sous-entend.

Les Pouvoirs de l'ombre ©Disney+

Mais derrière ce côté "déjà vu", il y a dans Les Pouvoirs de l'ombre un traitement extrêmement efficace, intelligent et humain. Car suivant ces questionnements adolescents, la série met l'accent sur les rapports des jeunes entre eux. Le rapprochement entre Bong-seok et Hee-soo, qui deviennent de très bons amis (et peut-être plus ?), et constamment touchant car, par de petites attentions, l'un et l'autre révèlent leur affection.

Les Pouvoirs de l'ombre ©Disney+

Egalement, le rapport entre les enfants et leur parent respectif (Bong-seok n'a que sa mère, et Hee-soo son père) est très pertinent. Dès l'épisode 2, le passé de Bong-seok offre son lot d'émotion tandis que sa mère, épuisée, fait tout pour maintenir son fils au sol. Un exemple parmi d'autres qui témoigne de la capacité de la série Les Pouvoirs de l'ombre à alterner entre l'amusement et l'attendrissement.

Un casting au top

On aurait certainement pu se contenter de suivre la vie de ces jeunes au lycée, mais la série ajoute une dimension plus portée sur l'action et dont on aurait pu se passer. En parallèle du quotidien de Bong-seok et Hee-soo, on découvre qu'une entreprise gouvernementale est responsable des capacités de ces jeunes, mais aussi de certains adultes.

Moins intéressante et un peu plus laborieuse, cette partie permet néanmoins au show de proposer des séquences sombres et d'une grande violence, avec tout de même ici et là des aspects émouvants.

Han Hyo-joo - Les Pouvoirs de l'ombre ©Disney+

Reste que, tout en étant une série de divertissement, Les Pouvoirs de l'ombre est efficace et prenante. Son format assez court de sept épisodes permet de ne pas trop étirer l'histoire, même si à la fin de la saison 1 on ne peut qu'espérer qu'une suite voit le jour - un total de vingt épisodes serait prévu.

Enfin, le casting est pour beaucoup dans l'attachement que l'on porte aux personnages. À commencer par Lee Jung-ha et Go Youn-jung qui interprètent les deux adolescents. Ils forment ensemble un beau duo avec une belle alchimie qui fait qu'on se prend immédiatement d'affection pour eux. Mettons également en avant Han Hyo-joo (la mère de Bong-seok), déjà géniale dans The Pirates : À Nous Le Trésor Royal ! (disponible sur Netflix) et qui continue de convaincre ici.

Les Pouvoirs de l'ombre est à découvrir sur Disney+ depuis le 9 août.