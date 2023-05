Les Randonneuses sur TF1 : l'histoire vraie à l'origine de la série

TF1 diffuse la série événement "Les Randonneuses" qui est inspirée d'une histoire vraie s'étant déroulée en 2018. Au casting, on retrouve Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Tiphaine Daviot ou encore Claire Borotra.

Les Randonneuses : la nouvelle série de TF1

Présentée en avant-première mondiale au festival Séries Mania de Lille, Les Randonneuses arrive sur TF1 ce lundi 15 mai.

L'intrigue raconte l'histoire de six femmes exceptionnelles : Sara, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgan. Malgré leurs différences et leurs parcours de vie divergents, elles se lancent dans une aventure audacieuse : une randonnée épique à la conquête du sommet du Dôme de la Lauze, une montagne imposante culminant à près de 4000 mètres.

Les Randonneuses © TF1

Ces paysages majestueux offrent un décor à couper le souffle, mais le défi qui les attend est tout bonnement insensé, d'autant plus lorsqu'on découvre que chacune d'entre elles est touchée de près ou de loin par le cancer. Malgré les chemins difficiles de la montagne, la fatigue écrasante, le découragement qui pointe parfois le bout de son nez, les engueulades occasionnelles et les dangers inhérents à leur expédition, ces vaillantes randonneuses vont vivre une aventure humaine qui scellera leurs liens pour l'éternité.

Le casting de cette nouvelle série événement est composé de Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Tiphaine Daviot et Claire Borotra.

Une inspirante histoire vraie

Créée par Sylvie Audcoeur, Anna Fregonese et Fanny Riedberger, Les Randonneuses est inspirée d'une histoire vraie.

Ainsi, en septembre 2018, l'association grenobloise "Des Sommets pour rebondir" réunissant des femmes confrontées au cancer du sein, a organisé l'ascension d'un sommet de plus de 4000 mètres : le mont Rose, situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie, soit le deuxième plus haut massif des Alpes après le Mont-Blanc. L'idée était que ces femmes puissent reprendre confiance en leurs corps, et sortir du cadre des soins pour retrouver une énergie nouvelle. Le mont Rose faisait figure de symbole, le rose étant la couleur de la lutte contre le cancer du sein.

Ce périple a été suivi par un vidéaste, et un court-métrage a été diffusé en 2018 :

C'est en regardant ce reportage sur cette ascension que Fanny Riedberger a eu l'idée de la série. Ainsi, elle a déclaré à la présentation au festival Séries Mania (via la RTBF):