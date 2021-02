Les Razmoket : une bande-annonce de la nouvelle série a été dévoilée

Les Razmoket sont de retour sur le petit écran avec une nouvelle version plus moderne et en 3D. Une bande-annonce de ce reboot vient d'être diffusée et on peut dire que le nouveau look de ces bébés intenables risque de ne pas être du goût de tout le monde.

Le retour des Razmoket, à la télé et en 3D Les enfants des années 90 se souviennent forcément de la série Les Razmoket. Elle suivait un groupe de bébés âgés d'à peine quelques mois. En apparence, ils étaient tout de petits être mignons mais quand les parents n'étaient plus derrière eux pour les surveiller, ils s'embarquaient dans des folles aventures. Le petit groupe mené par Casse-bonbon est sur le retour avec une nouvelle série. De l'eau a coulé sous les ponts et Nickelodeon ne pouvait pas rester sans apporter un dépoussiérage formel. Les nostalgiques se souviendront de l'ancienne direction artistique, très simple mais efficace. Cette fois, les technologies permettent d'aller dans une autre direction et c'est de l'animation 3D à laquelle nous aurons droit. Inévitable, pour ne pas rebuter la jeunesse actuelle qui découvrira sûrement l'univers avec ce reboot. Les plus anciens seront heureux d'apprendre que le casting original reste de la partie, ainsi que le duo de créateurs Arlene Klasky/Gábor Csupó. De quoi nous rassurer sur le fait que l'ADN ne changera pas et que l'humour restera le même. Les Razmoket ©Nickelodeon Une animation 3D risquée ? On peut en revanche se poser des questions sur le tournant visuel pris par Les Razmoket. Une bande-annonce vient d'être diffusée et on découvre un programme à l'animation peu séduisante. Les personnages sont reconnaissables et garderont leur caractère habituel. Casse-bonbon préserve son crâne dégarni, la Binocle ses lunettes et ses cheveux touffus. De son côté, la redoutable Couette-Couette n'a pas fini d'affirmer son caractère bien trempé. À voir si ce reboot arrivera à séduire une nouvelle génération. L'offre animée à la télévision est riche et ce n'est pas dit que cette formule soit plébiscitée. 26 épisodes ont été commandés pour le moment. La diffusion aux USA se déroulera sur Paramount+, service vidéo détenu par ViacomCBS. Hélas, comme HBO Max, nous n'y avons pas accès en France pour le moment. Compte tenu de tous les projets originaux qui viennent d'être annoncés dessus, une arrivée chez nous serait la bienvenue.