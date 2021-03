Les Rivières pourpres sur France 2 : à quoi s'attendre dans la saison 3 ?

La diffusion de la saison 3 de "Les Rivières pourpres" commence ce lundi 8 mars sur France 2. Les fidèles de la série policière retrouveront les nouvelles intrigues portées par le duo de choc Olivier Marchal et Érika Sainte. Dans cette saison, les deux collègues vont très vite se rendre compte que toute vérité n'est pas bonne à déterrer...

Les Rivières pourpres enfin de retour sur France 2

La série Les Rivières pourpres, diffusée sur France 2, est écrite par Jean-Christophe Grangé. Il s'agit de la suite de son célèbre roman éponyme. Ce dernier a d'abord inspiré deux films, un premier réalisé par Mathieu Kassovitz : Les Rivières pourpres. Puis a suivi le deuxième opus, Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse, réalisé cette fois-ci par Olivier Dahan.

La série télévisée, présente depuis 2018 sur France 2, est portée par Olivier Marchal qui incarne le célèbre commissaire du roman, Pierre Niémans. Il est accompagné par sa collègue, une jeune lieutenante qu'il considère comme sa fille, Camille Delaunay, interprétée par Érika Sainte. Le tandem de choc reprendra donc du service dans une saison 3, composée de huit épisodes.

Les Rivières pourpres © Storia Télévision

À la poursuite des criminels les plus fous

Dans cette nouvelle saison, le duo de flic sera plus soudé que jamais. En effet, les enquêtes de la saison passée ont été rudes et les deux collègues de travail ont dû faire face à des affaires très difficiles moralement. Désormais, c'est aux quatre coins de la France qu'ils vont devoir mener de nouvelles investigations toujours plus sombres les unes que les autres.

Ainsi, les deux officiers seront plongés dans des univers étranges et inédits. Lors de leurs enquêtes, ils seront confrontés à des scènes macabres dignes des criminels les plus fous. Ils auront affaire à un redoutable serial killer obsédé par l'astrologie, mais aussi à un terrible meurtrier qui va réintroduire le virus de la peste noire en pleine capitale... Dans cette saison 3, Niémans et Camille découvriront également, en plein cœur des montagnes, la sordidité de rites païens. Toutes ces enquêtes ne seront donc pas de tout repos, et ils vont devoir en payer les frais personnellement...

Les Rivières pourpres © Storia Télévision

Une saison 3 portée par les histoires personnelles des personnages

C'est au milieu de ces meurtres sataniques et sacrificiels que les deux policiers vont être confrontés à des secrets liés à leur passé. En effet, le fameux commissaire Nièmans, du genre taiseux et bourru, va devoir faire face à plusieurs épisodes de son passé qui vont le bouleverser. La nouvelle saison de ce thriller mettra en avant les histoires personnelles des personnages, qui serviront de fil rouge.

Ainsi, le duo de choc va réveiller de douloureux secrets qu'ils pensaient enterrés à jamais. Au cours de leurs enquêtes, ils risquent de découvrir une vérité qui les concerne directement. Une chose est sûre, dans la série Les Rivières pourpres, on ne se fait guère d'illusion sur la nature humaine : le pire est souvent à craindre. Niémans et Camille n'en ressortiront sans doute pas indemnes.

Pour cette saison 3 de Les Rivières pourpres, Olivier Marchal et Érika Sainte seront accompagnés de nombreux guests, bien connus de la télévision française et allemande, puisqu'il s'agit d'une co-production franco-belgo-allemande diffusée sur France 2 et la ZDF. On retrouvera notamment à leurs côtés Bastien Bouillon, Jeanne Rosa, Patrick Catalifo, Lizzie Brocheré, ainsi que Ken Duken.

La saison 3 de la série Les Rivières Pourpres débute lundi 8 mars 2021 sur France 2.