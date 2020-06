Les Schtroumpfs : une nouvelle série d'animation en préparation

Les adorables Schtroumpfs vont revenir dans une nouvelle série en animation par Nickelodeon, avec des moyens technologiques modernes dans la veine de la dernière adaptation au cinéma. La chaîne espère lancer un nouvel élan avec ce programme qui s'accompagnera de produits dérivés.

Les créatures bleues reprennent du service

La chaîne câblée américaine Nickelodeon mise sur les Schtroumpfs. Elle vient d'acquérir les droits de la licence et voit les choses en grand pour séduire le jeune public. C'est principalement une série animée qui va être lancée, avec des images de synthèse. Un procédé déjà employé sur le dernier film et qui tranche par rapport à la première série parue dans les années 80. Un choix artistique presque obligatoire de nos jours pour essayer de moderniser visuellement la mythologie Schtroumpf. Les petits êtres bleus vont s'offrir un vrai ravalement de façade même si les principaux caractères seront de la partie.

En plus de la série, Nickelodeon va également lancer toute une gamme de produits dérivés en Amérique du Nord et dans quelques autres pays afin de renforcer sa stratégie commerciale. Des jouets mais aussi des accessoires seront mis en vente, en reprenant la direction artistique de la série. Celle-ci permettra de parler à la nouvelle génération qui n'a forcément pas connu la précédente et/ou qui aurait pu aimer le film de 2017. Si aucun synopsis n'est encore fourni, il devrait être question de plusieurs péripéties autour du village des Schtroumpfs et du méchant Gargamel, ennemi juré des créatures.

Pas la première adaptation des Schtroumpfs

À l'origine, il y a les bandes-dessinées de Peyo, mondialement connues. Puis comme toujours quand une marque a du succès, elle est transposée sur d'autres médiums. Les Schtroumpfs ont déjà eu une série dans les années 80 sur NBC. Un programme qui a fait ses preuves, sinon il n'aurait pas durer neuf saisons. Au début des années 2010, les personnages refont une apparition avec un film live qui se sert de la 3D pour les incorporer dans le notre monde. Un long-métrage qui aura une suite, toujours selon le même principe. Plus tard, en 2017, c'est une autre adaptation pour le cinéma, 100% animée, qui sort sous le titre des Schtroumpfs et le Village perdu. L'utilisation des images de synthèse permet d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend à la télé.

Aucune date de sortie n'est encore communiquée pour cette nouvelle série.