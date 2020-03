Les séries sur OCS à rattraper pendant le confinement

Etant donné les mesures de confinement du gouvernement, décidées suite à l'évolution de la pandémie de coronavirus, on vous propose pour ces prochains jours une sélection de séries à rattraper ou revoir sur les principales plateformes en France. Aujourd'hui on s'attaque au catalogue d'OCS.

Cela peut paraître étrange de vous conseiller Game of Thrones étant donné, qu'a priori, tout le monde a dû voir le show désormais. Mais on ne sait jamais. Il y a probablement quelques retardataires. Et dans ce cas, c'est un gros morceau à rattraper. On parle là d'une série qui a bouleversé les moyens de production alloués à la télévision et, sans qui, les grosses productions actuelles n’existeraient peut-être pas. Par contre, si vous connaissait déjà, alors peut-être que les deux saisons de Rome vous conviendront mieux. Produite bien avant Game of Thrones, elle a clairement influencé cette dernière en racontant les prémices de l'Empire romain.

Veep - 7 saisons

Selina Meyer est la vice-présidente des Etats-Unis. Un poste important ? Pas vraiment étant donné que le président la snobe, l'envoie sur les missions les plus laborieuses et qu'elle est accompagnée d'une équipe de bras cassés. Selina s'énerve souvent, insulte tout le monde et se montre égocentrique au possible. Un portrait terrible mais hilarant de la politique américaine, Veep est une comédie géniale.

Banshee - 4 saisons

Banshee est peut-être la série qui représente le mieux Cinemax, filiale de HBO qui récupère les programmes trop violents pour celle-ci (c'est dire !). Déjà, l'idée est assez géniale : tout juste sorti de prison, un ancien braqueur décide de s'installer dans la petite ville de Banshee. Après avoir assisté au meurtre du nouveau shérif, il décide de prendre son identité. Il va dès lors utiliser des méthodes peu orthodoxes pour faire régner la loi. Une série violente, sexy et absolument jouissive.

Deux séries et deux époques pour une thématique féminine commune. Avec Sex and the City ce sont les trentenaires new-yorkaises de la fin des années 1990 qui questionnent leurs relations avec les hommes. Quant à Girls, c'est toute la génération du début des années 2010 qui s'y retrouve avec cet autre groupe de copines paumées professionnellement et/ou émotionnellement. Deux séries majeures qui témoignent bien de leur époque.

Difficile de séparer ces trois séries tant elles représentent un basculement pour la marque HBO. En effet, il s'agit un peu de la sainte trinité de la chaîne américaine. Trois séries qui au début des années 2000 redéfinissent les codes de la série et deviennent rapidement des références. Si la première suit une famille mafieuse du New Jersey, la seconde fait découvrir le monde criminel de Baltimore, tandis que la troisième s'intéresse à une famille dirigeant une société de pompes funèbres. On ne vous en dit pas plus, regardez les dans l'ordre que vous voulez, mais REGARDEZ LES !

The Leftovers - 3 saisons

Un peu comme précédemment avec Les Soprano and co, REGARDEZ The Leftovers ! Peut-être la meilleure série des années 2010. Tout part de la disparition soudaine de 2% de la population mondiale. Trois ans après, comment les personnes restantes se sont remises de cet événement ? The Leftovers est d'une profondeur folle, questionne le deuil, les rapports sociaux et familiaux ou encore la croyance. Un véritable bijou qui vous bouleversera.

Ici c'est un peu deux salles, deux ambiances. Si le confinement et l'idée d'être enfermé dans une seule pièce ne vous posent aucun problème, lancez-vous sur Room 104 qui se déroule uniquement dans... une chambre d'hôtel ! Chaque épisode raconte une histoire différente, et adopte un ton comique, horrifique ou dramatique. Tout l'inverse donc de Missions, série française d'OCS qui se déroule, elle, dans l'espace ! Donc si vous avez besoin de vous évader, Mars devrait être le meilleur endroit. C'est sur cette planète qu'on suit une équipe de scientifiques et d'astronautes chargée d'établir la première mission pour rendre Mars habitable. Une série de science-fiction ambitieuse qui vaut le détour.

Irresponsable - 3 saisons

Autre série française d'OCS, Irresponsable est une excellente dramédie. On y suit Julien, trentenaire loser sans emploi qui retourne vivre chez sa mère. Sauf que dans la ville de son enfance, il retrouve son premier amour, Marie, qui lui révèle qu'il est le père de son enfant, un adolescent de 15 ans. Julien va donc devoir mettre en ordre sa vie et prendre enfin ses responsabilités. C'est drôle et touchant, Irresponsable sera parfaite en période de confinement.

True Blood - 7 saisons

Parce que les séries sur les vampires, il n'y en a pas tant que ça. Et celles qui sont vraiment réussies sont encore plus rares. True Blood a marqué la fin des années 2000 par son approche sulfureuse et l'atmosphère de la Louisiane. On y suit Sookie Stackhouse, une serveuse qui possède un don de télépathie. Un jour, elle rencontre Bill Compton, un mystérieux vampire, le premier qu'elle rencontre depuis que ces créatures ont été révélées aux humains deux ans auparavant...

Togetherness - 2 saisons

Bien qu'assez peu connue, Togetherness est un petit bijou. Une série sur un groupe de quadragénaires qui se questionne sur leur relation de couple, leur rôle de parent ou leur carrière. Une série belle et émouvante parfaitement écrite qu'on vous recommande chaudement.

Entourage - 8 saisons

Avec huit saisons d'Entourage, vous ne verrez pas le temps passer. Une série extrêmement drôle qui nous emmène dans le milieu hollywoodien avec Vincent Chase, un jeune acteur prometteur, et sa clique composée de son grand frère dont la carrière cinématographique est loin d'être une réussite, son manager Eric Murphy et son « homme à tout faire » Turtle. Une bande de potes avant tout qui vous fera forcément délirer.