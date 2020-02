Les Simpson : Cobie Smulders (Maria Hill) dans l’épisode spécial Avengers

Vous avez aimé ? Partagez :

Comme souvent, la série « Les Simpson » réserve un épisode un peu particulier. Il s’agit d’un épisode spécial centré sur l’univers « Avengers ». Pour l’occasion, l’actrice Cobie Smulders va faire un caméo vocal.

Selon TVLine, la star du Marvel Cinematic Universe (MCU) Cobie Smulders va apparaître dans un des épisodes de la dernière saison de Les Simpson. Elle sera également accompagnée de l’acteur Taran Killam. Les deux interprètes prêteront leurs voix pour un épisode spécial Avengers.

Les Avengers débarquent dans Les Simpson

Cobie Smulders est devenue célèbre grâce à son rôle récurrent de Robin dans How I Met Your Mother. En 2012 elle rejoint le MCU à l’occasion du premier opus de Avengers. Elle y interprète Maria Hill, le bras droit de Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D. Elle reviendra dans la franchise Marvel à quatre reprises, sans compter ses apparitions dans la série Agents of S.H.I.E.L.D.

Les deux acteurs rejoignent donc la liste des guests qui ne cesse de s’agrandir après les confirmations de Anthony et Joe Russo, et du directeur de Marvel Studios lui-même : Kevin Feige. Ils apparaîtront tous au casting vocal du futur épisode intitulé « Bart and the Bad Guy », qui sera diffusé le 1er mars.

Dans cet épisode, Bart regarde accidentellement la suite inédite de la franchise Vindicator. Une saga super-héroïque extrêmement populaire, parodie du MCU. Bart utilise donc la situation à son avantage en faisant pression sur son entourage en les menaçant de révéler de gros spoilers. Avec ce procédé, il obtient tout ce qu’il veut.

Cependant, lorsque les deux réalisateurs du film, doublés par les frères Russo, découvrent ce chantage, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter Bart et empêcher les spoilers d’être dévoilés au public. Kevin Feige prêtera sa voix au super-vilain de Vindicator, affublé de 37 mentons, et appelé Chinnos, directement parodié de Thanos. Taran Killan devrait doubler Vindicator lui-même, tandis que Cobie Smulders devrait prêter sa voix à Hydrangea.