Les Simpson : découvrez le générique en prises de vues réelles

Le générique emblématique de la série « Les Simpson » a été refait en version live. L'ouverture culte du show a en effet été reconstituée avec des prises de vues réelles, à travers un montage d'images d'archives.

Les Simpson : une série culte

Créée par Matt Groening en 1989, la série Les Simpson a fait la gloire de la 20th Century Fox pendant des décennies. À cause du rachat du studio par Disney, la famille jaune appartient dorénavant à Mickey. Tandis que la dernière saison est sortie il y a peu sur Disney+, le show continue de créer l'engouement auprès d'une solide base de fans, toujours au rendez-vous. Plus de trente ans après leur création, Les Simpson est toujours extrêmement ancrée dans la pop culture, et traverse les générations sans prendre une ride.

Les Simpson ©20th Century Fox

Un générique iconique

Les Simpson doit également beaucoup à son générique mémorable. Une introduction reconnaissable entre toutes, aidée par la bande originale monumentale de Danny Elfman, et la vanne ancestrale du canapé. Un thème musical inoubliable qui marque le début de 20 minutes de plaisir en compagnie d'Homer, Bart, Lisa, Marge et Maggie.

Les Simpson crée encore aujourd'hui un amour inconditionnel auprès des fans. À tel point que les hommages, les références et les clins d’œil à la série sont légion. Et voici un exemple entre tant d'autres. Le comédien et vidéaste Matthew Highton s'est donné beaucoup de mal pour récréer le générique des Simpson en version live. En utilisant divers clips vidéos, il a pu modéliser complètement la séquence d'ouverture du show mythique de Matt Groening :

Si le parallèle n'est pas exactement à l'identique, il faut néanmoins souligner l'effort mis en place pour tenter de coller avec l'introduction emblématique du show. Matthew Highton juxtapose des images d'archives avec celles du générique, pour essayer d'être le plus fidèle possible à la création de Matt Groening, et ce n'est pas toujours facile. Cette petite séquence sympathique rappelle également que Les Simpson n'a jamais été dérivée en version live. Et ce n'est sûrement pas plus mal.