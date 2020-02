Les Simpson : Hank Azaria explique sa décision de ne plus être la voix d’Apu

Vous avez aimé ? Partagez :

Au cœur de la tourmente, le personnage d’Apu dans la série culte « Les Simpson » est pointé du doigt pour les stéréotypes qu’il véhiculerait. Hank Azaria, l’acteur qui lui prêtait sa voix, a décidé de ne pas continuer à le faire. Est-ce que la série continuera quand même avec Apu ?

Même une série aussi respectable et à l’impressionnante longévité comme Les Simpson peut parfois commettre des erreurs. Hari Kondabolu a essayé de le prouver avec le documentaire The Problem with Apu, qui décrit pourquoi la caractérisation d’Apu Nahasapeemapetilon pose de gros problèmes. Personnage secondaire et récurrent du programme, il s’agit d’un Indien émigré aux USA qui détient une épicerie dans la ville imaginaire de Springfield. Pour Kondabolu, il se repose sur des stéréotypes et son accent en particulier a été pointé du doigt. Apu donnerait ainsi du grain à moudre à ceux qui font preuve de racisme envers les Indiens. En réponse aux accusations, Matt Groening, le créateur du show, explique qu’il n’a jamais été question de travailler dans ce sens et, d’ailleurs, Apu n’a toujours pas été retiré de la série malgré la polémique.

Apu perd sa voix

Mais il se pourrait que ce soit bientôt le cas avec la perte d’Hank Azaria, l’homme qui prêtait sa voix au personnage. Il ne quitte pas vraiment la série puisqu’il est également la voix de Moe (le barman). Dans une interview pour le The New York Times, Azaria justifie son choix de laisser Apu de côté. Alors qu’il combat lui-même les clichés et les vecteurs qui peuvent engendrer du racisme, continuer après la controverse serait contre-productif :

Une fois que j’ai réalisé que la façon dont ce personnage a été pensé, je ne voulais plus y participer. Ça ne semblait pas bien.

Les producteurs n’ont pas blâmé l’acteur et précisent qu’ils aiment Apu. Ils nous préviennent aussi de rester à l’écouter car nous pourrions voir arriver des nouvelles sur le sujet prochainement. Tout l’enjeu est de savoir si Apu va rester dans la série. Si c’est le cas, comment sa caractérisation et son utilisation vont-elles être gérées ? Est-ce qu’une réponse à la polémique va-t-elle intervenir ou est-ce que, plus drastiquement, le personnage disparaîtra-t-il ? Dans le premier de ces deux cas, il faudra trouver une autre voix pour lui donner vie. Cette affaire ne devrait pas empêcher Les Simpson de continuer à être un hit incontournable du petit écran, avec toujours cette faculté à rebondir et exploiter l’actualité ou les phénomènes de société.