Les Simpson : quel est le véritable nom du vendeur de BD ?

C'est vrai ça. Quel est le vrai nom du vendeur de BD dans "Les Simpson" ? Ce personnage secondaire culte, qui fait de courtes mais mémorables apparitions dans la série de Matt Groening a bien un nom. Le créateur l'a même dévoilé dans un épisode de la saison 16.

Les Simpson : la série universelle

En 1989, Matt Groening invente la série la plus culte de tous les temps : Les Simpson. Avec ce dessin animé pour adultes, Matt Groening dépeint l'Amérique de son époque à travers une famille de base. La suite vous la connaissez. Le show devient mondialement populaire, une référence absolue du genre, et existe maintenant depuis plus de 30 ans, touchant toujours des milliers de spectateurs. La saison 32 est par ailleurs sortie il y a quelques semaines sur Disney +.

Comment s'appelle le vendeur de BD ?

Avec 32 saisons, Les Simpson ont inventé un nombre incalculable de personnages. L'un d'entre eux est le vendeur de BD. Cet homme obèse et solitaire, souvent désagréable et cynique au possible est le propriétaire et l'unique employé de The Android's Dungeons & Baseball Card Shop. Expert en terme de pop culture, il est une caricature de l'image des geeks dans les années 1990. Mais sa vie privée n'est jamais mise en avant, jusqu'à son nom lui-même. Son patronyme n'est jamais dévoilé au cours de la série. Jamais ? Vraiment ?

Dans la saison 16, dans l'épisode Homer and Ned's Hail Mary Pass, le vendeur de BD dévoile son véritable nom. Très rapidement, et sans que le show ne s'arrête plus longuement sur cette information, le protagoniste révèle à Ned Flanders que son véritable nom est en réalité Jeffrey Albertson. Après cet aveu, Al Jean, le showrunner de l'époque, a confessé que Jeffrey Albertson, a été choisi principalement pour mettre les fans désireux de connaître son nom en colère. Pendant 19 ans, celui-ci était resté un mystère. Et ce choix extrêmement générique est une forme de provocation à l'égard du public, qui s'attendait à un prénom en référence directe avec la pop culture ou l'univers des comics. Petite déception donc... Quoi qu'il en soit, la prochaine fois qu'on vous demandera le nom du vendeur de BD, n'oubliez pas, il s'agit de Jeffrey Alberston !