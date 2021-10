Les Soprano : des négociations sont en cours pour une nouvelle série sur HBO Max

La sortie de "Many Saints of Newark" aux États-Unis a donné des idées aux dirigeants de Warner. Dans le cadre d'un partenariat établi avec David Chase, créateur de la série "Les Soprano", des négociations sont en cours concernant une nouvelle création, qui pourrait être une nouvelle série plutôt qu'un autre film.

Many Saints of Newark : un film pour relancer l'univers ?

Le film Many Saints of Newark, préquel à la série culte Les Soprano, n'arrive en France que le 3 novembre 2021. Mais après sa sortie aux États-Unis au cinéma et sur HBO Max le 1er octobre, les retours sont assez bons pour donner envie à Warner et David Chase, créateur de la série, d'aller peut-être plus loin. En effet, selon les informations de Deadline, des négociations sont en cours concernant une nouvelle série Les Soprano destinée à HBO Max.

Many Saints of Newark ©Warner Bros.

Une annonce qui vient confirmer la réussite du film Many Saints of Newark. Une réussite particulière, parce que si le film n'a pas rencontré le succès au box-office - on parle pour le moment de recettes globales s'élevant à 11 millions de dollars - il s'est bien comporté en streaming sur HBO Max, et surtout a fait exploser les visionnages de la série historique sur la plateforme. L'un dans l'autre, les cadres de Warner et de HBO y trouvent leurs comptes, comme l'exprime Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros. :

On voit "Les Soprano" apparaître dans le top 10 des séries les plus vues sur la plateforme et ça lui donne une nouvelle vie. Ça a littéralement ravivé toute la franchise, d'une nouvelle manière. On ne peut pas juste mesurer le succès sur la base du box-office.

Une série plutôt qu'un autre film ?

Immédiatement après la sortie de Many Saints of Newark, et dans le cadre d'un deal de cinq ans passé entre David Chase et Warner, a été évoqué l'idée d'un autre film, sequel à Many Saints of Newark. Mais les choses semblent avoir évolué puisque les négociations en cours porteraient maintenant sur une série. Voici ce qu'a déclaré David Chase :

Je ne le ferais que d'une seule manière, et c'est si nous pouvons écrire le scénario ensemble avec Terry Winter. Alors là, oui.

Ann Sarnoff n'a pas confirmé que le projet de série aurait pris le pas sur celui d'un autre film. Mais dans tous les cas, il est certain qu'une nouvelle création se placerait entre le récit de Many Saints of Newark, qui se déroule à la fin des années 60 et le début de la série, soit la fin des années 90. De quoi développer encore plus la construction des personnages iconiques de la série, de Tony Soprano à Corrado "Junior" Soprano, en passant par Silvio Dante et Paulie Gualtieri.