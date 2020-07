Les Spice Girls vont faire l’objet d’un docu-série - CinéSéries

La chaîne de télévision britannique Channel 4 va produire un docu-série sur le groupe culte des Spice Girls. Encore au début de sa phase de développement, il est pour l’instant appelé "Girl Powered : The Spice Girls", même si le titre devrait être amené à changer, et n’a pas encore de date de sortie.

Qui sont les Spice Girls ?

Les Spice Girls sont un groupe de pop anglais composé à l’origine de 5 chanteuses et danseuses, Victoria Adams (qui deviendra ensuite Victoria Beckham), Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell et Emma Bunton. Le groupe est considéré comme ayant eu un énorme impact sur la musique pop des années 1990, et a vendu des dizaines de millions d’albums à travers le monde. Rapidement devenu l’un des groupes les plus populaires de l’époque, les Spice Girls avaient déjà fait l’objet d’un film, Spice World, le film, sorti en 1997.

Des images inédites des Spice Girls dans le docu-série ?

Le docu-série à venir sur le groupe pop, dont le titre de travail est Girl Powered : The Spice Girls devrait emprunter la même formule que celle qui a si bien marché il y a quelques mois pour The Last Dance. À l’instar du documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls, il s’appuiera sur des images d’archives et d’interviews des cinq danseuses et chanteuses dans le but de proposer un portrait complet du groupe britannique devenu célèbre dans les années 90. Les fans peuvent donc espérer découvrir des images inédites des coulisses de la création des albums ou des tournées du groupe dans le docu-série. Reste à espérer pour Channel 4 que Girl Powered : The Spice Girls connaîtra le même succès que The Last Dance, qui est vite devenu le documentaire le plus regardé de l’histoire d’ESPN, la chaîne qui le produisait.

Les réalisateurs de Girl Powered : The Spice Girls déjà auteurs d’un documentaire à succès

Le réalisateur Rob Coldstream et la productrice Clare Cameron ont été engagés par Channel 4 pour mettre en boîte ce nouveau projet. Ils ont déjà réalisé pour la chaîne le documentaire à succès Jade : The Reality Star Who Changed Britain, centré sur la star de téléréalité anglaise Jade Goody, et sorti l’année dernière. Coldstream en sera aussi le producteur exécutif, tandis que Cameron s’occupera également du montage du documentaire. Le choix de ces deux réalisateurs s’apparente à une bonne idée, puisqu’ils ont donc déjà de l’expérience dans le genre. On verra s’ils parviennent à convaincre autant que sur leur dernier projet, avec cette fois un docu-série à la dimension bien plus importante au vu de la popularité du groupe.