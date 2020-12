Les stars de Demain nous appartient débarquent dans Ici tout commence !

Les fêtes de Noël rassemblent les personnages de "Demain nous appartient" et de "Ici tout commence" le temps d'un épisode, le 25 décembre. Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et bien d'autres passeront de Sète à la Camargue Gardoise, pour retrouver leurs anciens collègues.

TF1 croise ses feuilletons pour les fêtes

La nouvelle série quotidienne Ici tout commence agrandit sa famille le temps d'une soirée en accueillant différents personnages de Demain nous appartient. En effet, la passerelle est faite entre les deux séries grâce à leurs protagonistes communs : Maxime (Clément Rémiens), Rose (Vanessa Demouy) et Antoine (Frédéric Diefenthal). L'univers de la cuisine est mis en avant, au sein de l'institut Arnaud Armand qui forme les futurs grands chefs. Entre trahisons, querelles familiales, secrets et mensonges, le quotidien des apprentis cuisiniers et des professeurs est chamboulé par de nombreux rebondissements. Ici tout commence est diffusé depuis peu, juste avant les aventures sétoises de Demain nous appartient.

Ici tout commence © TF1 Production

Des crossovers en guise de cadeaux de noël

Les rassemblements sont donc autorisés sur TF1 lorsqu'il s'agit de réunir les personnages phares des deux séries quotidiennes ! Les Delcourt, Chloé (Ingrid Chauvin), Alex (Alexandre Brasseur) et Judith (Alice Varela) feront leur première apparition dans Ici tout commence le 25 décembre. La Famille Delcourt retrouvera ainsi Maxime à l'occasion du repas de Noël organisé par l'Institut Arnaud Armand dans Ici tout commence. L'épisode s'annonce mouvementé, les parents de ce dernier n'étant plus en très bon termes.

Quant à Rose et Antoine, ils pourront passer un moment privilégié avec Souleymane (Dembo Camilo) resté vivre à Sète. Les différents personnages prendront donc l'habitude de se retrouver à plusieurs reprises. C'est ce qu'avait confirmé, en juin dernier, le directeur des programmes de TF1 Ara Aprikian au micro du Figaro :

Certains personnages de Demain nous appartient pourront néanmoins faire leur apparition dans le nouveau feuilleton. Nous tisserons de temps en temps des passerelles, dans les deux sens.

En acceptant de jouer dans Ici tout commence, Clément Rémiens s'est éloigné d'Ingrid Chauvin et d'Alexandre Brasseur après avoir tourné 3 ans à leurs côtés dans le feuilleton Demain nous appartient. C'est donc avec surprise que le jeune homme, très apprécié du public, refera une apparition dans Demain nous appartient ! Effectivement, Télé Loisirs annonce également le retour du personnage de Maxime dans l'épisode du 24 décembre. Les comédiens jongleront donc entre les deux séries pour le plus grand plaisir des téléspectateurs !

Les épisodes du soir disponibles en avant-première

Plus besoin d'attendre 18 h 30 pour visionner Ici tout commence et 19 h 20 pour Demain nous appartient. Les épisodes du soir sont désormais disponibles en avant-première sur la plateforme Salto, pour seulement 6,99 euros par mois (formule pour un seul utilisateur). TF1, France Télévisions et M6 ont lancé ce nouveau service permettant de regarder les épisodes de vos séries préférées quelques heures en avance.