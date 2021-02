Les Supers Nanas : le dessin animé va avoir un reboot en live-action

"Les Supers Nanas" sont sur la route du retour à la télévision. La CW a en effet passé la commande d'un pilote pour une série en live-action se passant dans l'univers des super-héroïnes.

Les Supers Nanas : des héroïnes pas comme les autres

Quand on lit les synopsis de certains dessins animés, on se dit parfois que les créateurs ont une imagination qui défie l'entendement. Le meilleur exemple est, de très loin, Bob l'éponge, qui est donc une éponge qui vit sous l'eau dans un ananas avec son ami Patrick l'étoile de mer, son escargot de compagnie et son amie Sandy, une écureuil dans une tenue de scaphandrier. On est dans le haut niveau de l'inattendu. Mais le joyeux drille jaune amphibie fut précédé un an avant lui, en 1998, par un autre show déjantées : Les Supers Nanas !

Craig McCracken le crée au départ comme un court-métrage lors de ses études d'animateur. Puis l'idée est proposée à Cartoon Network qui donne le feu vert pour en faire une série.

Les Supers Nanas ©Cartoon Network

L'histoire commence avec l'expérience du professeur Utonium qui souhaite créer 3 petites filles parfaites. Pour cela, il mélange du sucre, des épices et des tas de bonnes choses suivant leurs couleurs. Il y aura donc trois créations inspirées par les couleurs bleu ciel, verte et rose. Le savant fou rajoute néanmoins par mégarde un ingrédient appelé "agent chimique X" qui va tout changer. Le trio se trouve en effet doté de super pouvoirs. Elles peuvent voler, ont une force, une ouïe et une vitesse surhumaines, et voient dans le noir. Rajoutez à cela un zeste d'invulnérabilité et vous avez effectivement face à vous des petites filles parfaites... Pour devenir des supers-héroïnes !

Les Supers Nanas dura 6 saisons de 78 épisodes. Elle a également connu un reboot en 2016. En France, elle s'intitula Les Super Nanas, corrigeant une faute d'orthographe vieille de 20 ans. Comme c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleurs clones, la série devrait revivre une nouvelle fois, sous une forme totalement inédite.

"It's a live !"

Ces sortes de créatures du docteur Frankenstein en plus colorées et équilibrées vont en effet avoir une chance de revenir sur nos écrans. Mais cette fois-ci, on oublie le format dessin animé pour celui du live-action ! L'idée avait été évoquée il y a quelques mois et c'est maintenant officiel. Selon The Hollywood Reporter, la CW a commandé un pilote de ce qui serait une suite de leurs aventures enfantines.

Les Supers Nanas ©Cartoon Network

Le trio est maintenant âgé d'une vingtaine d'années et a complétement perdu ses illusions. Après avoir passé leur enfance à combattre le crime, les jeunes femmes se sont séparées. Pourtant, alors qu'une menace va refaire surface, elles vont se retrouver et sauver le monde.

La série est développée par les scénaristes Heather Regnier (iZombie) et Diablo Cody (Jennifer's Body) qui tiendront également le rôle de productrices exécutives. Greg Berlanti, grand maître du CWverse, sera lui aussi de la partie par le biais de sa société Berlanti Productions.

La commande de ce pilote de Les Super Nanas ne veut pas nécessairement dire que la série sera commandée. Il représente néanmoins un bon premier pas. Pour rappel, les super-héroïnes du dessin animé n'ont pas de nez, d'oreilles, de doigts, de cou, de pieds, de sourcils et d'orteils. Cependant, on voit mal comment un show en live-action pourrait garder ce critère pour les personnages. Les fans vont-ils crier au scandale ? Il est fort à parier que la CW voudra plutôt se diriger vers une relecture du mythe, comme Netflix l'a fait avec Winx Club et son adaptation Destin : La Saga Winx.