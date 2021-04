Les Supers Nanas : une première image pour la série live

La version live action du dessin animé "Les Supers Nanas" a débuté son tournage. Après des photos non-officielles, voici une première image promotionnelle présentant les héroïnes interprétées par Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault.

Les Supers Nanas reviennent

Les Supers Nanas est un dessin animé créé par Craig McCracken en 1998. On y suit Belle, Bulle et Rebelle, trois jeunes filles qui, sous leurs airs de petites filles sages, sont en réalité dotées de supers-pouvoirs. Ensemble elles affrontent tout un tas d'ennemis qui menacent la ville de Townsville. Diffusé sur Cartoon Network aux Etats-Unis, le dessin animé est vite devenu culte, touchant un public large, jeune, mais pas que. Après six saisons et 78 épisodes, la série s'est néanmoins arrêtée, avant qu'un reboot ne soit lancé en 2016. Et comme c'est plus que jamais à la mode en ce moment, une version live action va bientôt voir le jour.

Le live action en images

La CW a débuté le tournage de Powerpuff (titre original) et déjà des images sont apparues sur Twitter. Comme prévu, on a pu voir un changement radical à venir par rapport au dessin animé, puisque dans cette nouvelle série les héroïnes seront bien plus âgées. On suivra le trio mais cette fois âgé d'une vingtaine d'années. C'est l'apparition d'une nouvelle menace qui les réunira.

Sur ces images "volées" du tournage on peut donc voir les comédiennes Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault en action dans des tenues aux couleurs du dessin animé. Dans celui-ci, on apprend que les jeunes filles ont été créées par le professeur Utonium. Pour cela, il utilise "du sucre, des épices et plein de bonnes choses". Des ingrédients représentés par des couleurs : le bleu ciel, le vert et le rose, définissant à chacune leur personnalité et leur tenue.

En plus de ces photos non-officielles, la CW a dévoilé (via TV Line) cette fois la première image promotionnelle. Pas de surprise sur celle-là. Si ce n'est la coupe de cheveux de Yana Perrault qui diffère de celle vue sur le tournage. L'explication apportée par TV Line est que les images du tournage correspondraient à des flashbacks de l'adolescence des héroïnes. Et la photo promotionnelle les montre adultes.

Pour le moment la CW a uniquement commandé un pilote. Aucune date de diffusion n'a été annoncée, ni aux Etats-Unis, ni en France.