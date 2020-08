Les Supers Nanas : une série live se prépare

"Les Supers Nanas" ne faisaient plus parler d'elles depuis un petit moment. Le trio d'héroïnes va se permettre un retour fracassant et assez inattendu avec une nouvelle série, qui fera office de suite avec des personnages dans la vingtaine. La grosse différence est que, cette fois, ça sera un live-action !

Une série animée culte

Avant les Tottaly Spies, un autre trio de filles se lançait dans des missions dangereuses : Les Supers Nanas. La série animée de Craig McCracken inaugurée en 1998 présente Belle, Bulle et Rebelle, trois super-héroïnes qui ont l'air inoffensives de l'extérieur, avec leur allure de petites filles. Mais il ne faut absolument pas les sous-estimer, car les apparences sont trompeuses. Chaque membre du groupe détient des pouvoirs. Ensemble, elles s'entraident pour lutter contre les menaces qui guettent leur ville de Townsville. Le maire ne manque jamais de les appeler pour qu'elles le débarrassent de monstres et autres méchants. Quand elles n'ont pas leur costume sur le dos, les jeunes filles tentent de vivre comme les personnes de leur âge, avec des problèmes habituels et des soucis futiles.

Les Supers Nanas reviennent, pour une suite

On ne s'étonne plus qu'un tas de licences existantes soient prolongées pour essayer de capitaliser sur ce que le public connaît déjà. Les Supers Nanas ont évité jusqu'ici d'être employées, si on excepte la série reboot qui a débuté au milieu des années 2010. Belle, Bulle et Rebelle ne peuvent plus échapper longtemps à une nouvelle utilisation de leur image. Variety rapporte qu'une série est en préparation chez The CW pour se positionner comme une suite. Elle racontera comment les trois héroïnes, aux alentours de la vingtaine, sont déçues d'avoir passé leur enfance à combattre alors qu'elles avaient des meilleures choses à vivre. Ce n'est plus la vie qu'elles veulent mener. Pourtant, le monde a plus que jamais besoin de leur présence.

La série est développée par Heather Regnier et Diablo Cody, avec comme but de moderniser l'univers et d'apporter d'autres problématiques liées à l'adolescence. Dans l'idée, pourquoi pas ? Mais le choix risqué est que cette suite sera un live-action. Oui, c'en est fini de l'animation, on passe aux prises de vue en live pour essayer de s'imposer comme une alternative aux séries de super-héros. The CW est d'ailleurs connue dans le genre, avec une grosse partie de l'Arrowverse. Greg Berlanti, très impliqué dans l'univers étendu tiré de DC, est à la production des ces nouvelles Supers Nanas. On peut déjà se faire une certaine image de ce à quoi va ressembler la série. The CW a rarement (voire jamais) de grandes séries mais la chaîne sait faire le spectacle avec ses moyens. Les Supers Nanas à la sauce 2020 pourrait être un objet télé assez proche du ton de l'Arrowverse.

Ce choix artistique interroge, le design des Supers Nanas en version animée est très implanté dans la pop culture et les remodeler en live peut déboucher sur quelque chose qui ne va pas forcément séduire les téléspectateurs. Cette série arrive en plus avec un timing un peu étrange. Ceux qui étaient jeunes lors de la diffusion de l'originale sont maintenant trop grands pour s'intéresser à une suite qui va parler de l'adolescence. Ce projet live-action vise peut-être davantage les suiveurs du reboot ou ceux qui n'ont pas forcément déjà regardé un épisode des Supers Nanas. Se passer de l'animation un peu simpliste, trop enfantine, peut justement amener un nouveau public dans l'univers et permettre à la franchise de prendre un autre départ dans l'air du temps.