L'Etoffe des héros se décline en série sur Disney+

Le roman "L'étoffe des héros" est à nouveau adapté, mais c'est cette fois-ci en série. Ce sera à découvrir le 9 octobre sur Disney+.

Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ?

L'étoffe des héros est tout d'abord un livre de Tom Wolfe paru en 1979. Il est adapté cette année en série pour Disney+.

L'histoire (vraie) se passe aux Etats-Unis à la fin des années 60. Les Russes ont pris de l'avance sur la course à l'espace et les Américains se doivent de réagir. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) recrute alors 7 pilotes de l'armée qu'elle va entraîner pour en faire des astronautes. Surnommés les Mercury Seven, ces têtes brûlées ne connaissent pas la peur. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour faire un voyage dans les étoiles. Chuck Yeager, premier homme à survivre au passage du mur du son en 1947, en fait partie. La NASA et le gouvernement américain vont en faire des héros, avant même qu'ils n'aient prouvé ou réussi quoi que ce soit.

Nous suivons dans la série la vie de ses hommes adulés par un pays des hommes qui n'avaient d'autres choix que de réussir. La série se penchera également sur leur quotidien dans leurs familles qui subissaient elles aussi la pression de cette réussite à tout prix.

C'est la première fois que la chaîne National Geographic crée une série non documentaire. Elle le fait pour le service de streaming Disney+. L'étoffe des héros est coproduite par Apian Way, la société de Leonardo DiCaprio.

Dans la combinaison des fabuleux sept, des acteurs solides et confirmés. On retrouve Patrick J. Adams, (Suits), Jake McDorman (Watchmen), Colin O’Donoghue (Once Upon a Time), Aaron Staton (Mad Men), James Lafferty, (Nathan dans les Frères Scott). Deux acteurs à la renommée plus confidentielle complètent l'équipe : Michael Trotter et Micah Stock (Bonding).

L'Etoffe des héros aussi sur grand écran

Le livre a en effet déjà été adapté, au cinéma cette fois-là, en 1983. Réalisé et écrit par Philip Kaufman, c'est un classique du film sur l'héroïsme. Avec une durée de plus de 3h, son visionnage demande également un peu d'héroïsme de la part des spectateurs.

Le casting du film envoie du lourd et sent bon la testostérone : Dennis Quaid (L'aventure intérieure), Ed Harris (The Truman Show), Sam Shepard (Les Moissons du ciel), Scott Glenn,(Backdraft) Charles Frank (Lois et Clark : les nouvelles aventures de Superman), Fred Ward (Y-a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?), Jeff Goldblum (La Mouche), et Lance Henriksen (Alien le retour).

En 1984, le film truste les nominations aux Oscars avec 8 chances de gagner. Il repart bredouille dans les catégories meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Shepard, meilleure photographie et meilleurs décors. Il repart avec quatre statuettes : celles du meilleur montage, de la meilleure prise de son, de la meilleure musique originale et du meilleur mixage sonore.

Malgré son beau casting, ses récompenses, ses critiques dithyrambiques et son histoire forte, le film est pourtant un échec au box-office. Avec seulement $22 millions de recette aux Etats-Unis, il ne rembourse pas son budget de $27 millions sur son territoire. En France, il attire près de 640 000 curieux. Philippe Kaufman aura du mal à se remettre de cet échec qu'il ne comprend pas. Il attendra 5 ans avant de revenir à la réalisation. Ce sera pour L'insoutenable légèreté de l'être avec Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis en 1988.

L'étoffe des héros dévoilera sa première saison de 8 épisodes le 9 octobre.