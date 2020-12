L'histoire des gros mots racontée par Nicolas Cage dans une série Netflix

Nicolas Cage n'est vraiment jamais où on l'attend. Il sera le présentateur de la série "L'Histoire des gros mots" que l'on découvrira le 5 janvier 2021 sur Netflix. Voici déjà la bande-annonce.

Nicolas Cage : tu peux pas comprendre

S'il y a un acteur dont la carrière défie toute sorte de logique, c'est bien celle de Nicolas Cage. Le neveu de Francis Ford Coppola excelle dans tous les styles et passe de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. De la comédie (Un ange gardien pour Tess, Arizona Junior) au drame (Leaving Las Vegas, Sailor et Lula) en passant par les gros films d'action (Rock , Les Ailes de l'enfer), l'acteur est toujours bon. Depuis presque une dizaine d'années, il est pourtant surtout au générique de petites productions pas toujours très ambitieuses artistiquement dans lesquelles il vend pour quelques millions de dollars son visage. Pour un très bon La Couleur tombée du ciel, combien de En Cage, Froide vengeance et autre Jiu Jitsu ?

Jiu Jitsu ©Green Olive Films

Une éclaircie semble toutefois s'annoncer en 2021 dans le ciel gris de sa carrière. D'abord avec un projet fou et méta où il jouera deux versions de lui-même, dont une qui reproche à l'autre ses choix de carrière, dans The Unbearable Weight of Massive Talent. Puis avec le rôle de Joe Exotic dans une série Amazon adaptée de l'histoire déjà narrée par Netflix dans le documentaire Au Royaume des fauves. Et c'est justement le service de streaming qui ouvrira le premier les portes de la rédemption à Nicolas Cage avec une mini-série intitulée L'histoire des gros mots, dont nous découvrons aujourd'hui la bande-annonce.

L'Histoire des gros mots : on pourra comprendre

Encore un projet de Nicolas Cage que l'on n'avait pas vu venir. Il sera l'hôte de cette série qui reviendra sur la genèse des gros mots. Mais attention, pas dans une optique seulement comique, mais avec l'appui d'experts qui viendront face à lui pour expliquer "les origines, l'utilisation dans la culture pop, la science et l'impact culturel des mots interdits".

L'Histoire des gros mots ©Netflix

Dès les premières images se présentent à nos yeux des tableaux sur lesquels les esprits mal placés pourraient y voir l'évocation d'une partie de l'anatomie féminine. Nicolas Cage est là, palette de peinture à la main et le pinceau alerte, nous expliquant avec élocution que certains mots ont un pouvoir caché. Celui-là a "le pouvoir de diriger nos âmes et d'enivrer nos esprits.". Il en parle comme le temple de la vie et de la mort, mais aussi comme d'un terme péjoratif que certains utilisent pour parler de cet enfant effrayé de jouer à la balle au prisonnier en cours d'EPS. Le terme se dévoile alors sur la toile : Pussy. L'acteur nous rappelle enfin qu'il peut également servir pour qualifier un chat. Un vrai délice ! On vous laisse deviner les autres mots qui seront abordés, vous avez probablement déjà votre petite idée.



Quand on voit Nicolas Cage aussi classe et distingué, on a presque un pincement au cœur qui nous rappelle combien l'homme peut être fabuleux dans le raffinement. Il est un peu comme cet oncle qui ne fait pas d'efforts pour plaire et que l'on découvre charmeur pour Noël alors qu'il a simplement décidé de se raser. Cette bande-annonce de L'Histoire des gros mots, c'est exactement ce sentiment qu'elle nous donne sur l'acteur. On espère que des producteurs la verront aussi et lui offriront bientôt de nouveaux rôles à la hauteur de son talent. Quelque part, Netflix a fait un premier pas vers lui. Pourrait-il y avoir des suites à cela ? Ce ne sont pas les projets qui manquent au service de streaming pour ouvrir à Cage un nouveau destin.

En attendant cet hypothétique futur plus ensoleillé, nous aurons le bonheur de revoir Nicolas Cage et sa folie dans L'Histoire des gros mots, disponible sur Netflix dès le 5 janvier 2021. Cette série en 6 épisodes de 20 minutes s'offrira aussi la visite de guest stars expertes en la matière comme Sarah Silverman ou Nick Offerman.