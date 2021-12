L'homme que j'ai condamné sur M6 : c'est quoi cette série judiciaire ?

Une femme prend part à un procès au sein du jury populaire et doute de la culpabilité du condamnée. Voilà le point de départ de "L'homme que j'ai condamné", un thriller judiciaire original diffusé sur M6. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette série.

L'homme que j'ai condamné : de quoi ça parle ?

Les chaînes françaises tentent comme elles le peuvent de combattre l'avènement des plateformes en essayant de multiplier les créations originales. TF1 et M6 sont particulièrement actives en la matière. Et parviennent à créer de temps en temps l'événement. Le 7 décembre arrive sur M6 la série L'homme que j'ai condamné. Créé par Fanny Robert et Sophie Lebarbier (les créatrices de Profilage) ce drame judiciaire présente un postulat intéressant.

L'intrigue de L'homme que j'ai condamné suit Inès, une femme invitée à prendre part à un procès en intégrant le jury populaire. Elle doit donc participer au jugement d'un homme dont le passé n'est pas très glorieux. Inès et les autres statuent sur sa culpabilité et l'envoient derrière les barreaux. Mais, peu de temps après, notre héroïne va commencer à se poser des questions sur cet homme, au point de se demander s'ils n'ont pas condamné un innocent. Un cas de figure qui serait dramatique pour le concerné, puisqu'il doit être séparé de son petit garçon de 8 ans durant l'incarcération. Inès va alors prendre les choses en main en enquêtant de son côté. Aidée par une détective privée, elle va se lancer dans une quête surprenante et intrigante pour peut-être sauver un innocent.

L'homme que j'ai condamné © M6

Ce point de départ avec un accusé qui ne l'est peut-être pas n'est pas une révolution scénaristique. Mais il présente un dilemme moral auquel n'importe quel citoyen français pourrait être confronté. En effet, il suffit simplement d'être inscrit sur une liste électorale pour être tiré au sort et participer à un jury populaire. Une expérience qui peut chambouler les élus en fonction de la teneur du procès.

L'homme que j'ai condamné est une mini-série qui tient sur 4 épisodes. Ceux-ci sont d'ailleurs diffusés à la suite sur M6, le 7 décembre, partir de 21H05. Le rôle principal d'Inès est tenu par Ophelia Kolb, figure connue à la télévision (Dix pour cent, Jeune et Golri) et pour quelques rôles au cinéma. Elle partage l'affiche avec Stanley Weber, lui aussi habitué à s'illustrer sur le petit écran.